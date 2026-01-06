बिहार में फिर टला बड़ा रेल हादसा, तेल से भरी मालगाड़ी हुई बेपटरी

बिहार में फिर टला बड़ा रेल हादसा, तेल से भरी मालगाड़ी हुई बेपटरी
समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड पर तेल से लदी मालगाड़ी का टैंकर वैगन बेपटरी हो गया. टैंकर में भरा था 64,000 लीटर डीजल. पढ़ें कैसे हुआ हादसा.
Published : January 6, 2026 at 10:50 AM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत रुसेरा घाट स्टेशन के पास सोमवार की रात एक तेल से लदी मालगाड़ी के ऑयल टैंकर वैगन में तकनीकी खराबी के कारण बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया. वैगन हल्का सा झुक गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई, लेकिन समय पर कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई.
कैसे हुई घटना: सोमवार की रात समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड पर चल रही एक मालगाड़ी के एक ऑयल टैंकर वैगन में हॉट एक्सेल की समस्या पाई गई. सुरक्षा मानकों के तहत ट्रेन को रोका गया और वैगन को रैक से अलग कर दिया गया. चक्के और एक्सेल बदलने के दौरान वैगन हल्का सा टिल्ट हो गया, जिससे वह दूसरी तरफ झुक गया.
रेलवे की त्वरित कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम से बड़ी संख्या में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची. क्रेन की मदद से वैगन को सीधा करने और दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया गया. रेलवे की टीम पूरी मुस्तैदी से जुट गई, जिससे स्थिति पर जल्द काबू पाया जा सका.
क्या कहते हैं रेलवे के मीडिया प्रभारी: समस्तीपुर रेल डिवीजन के मीडिया प्रभारी आर.के. सिंह ने बताया कि "रुसेरा घाट स्टेशन पर ऑयल टैंक वैगन में हॉट एक्सेल की स्थिति मिली थी. वैगन को डिटैच करने के बाद मरम्मत कार्य के दौरान वह हल्का टिल्ट हो गया. क्रेन से कार्य जारी है और यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है."
प्रभावित रेल परिचालन: इस घटना के कारण समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड कुछ समय के लिए प्रभावित रहा. कई ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से बाधित हुआ, लेकिन रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था कर यात्रियों को असुविधा कम करने की कोशिश की.
बड़ा हादसा टला: प्रभावित वैगन में करीब 64,000 लीटर हाई स्पीड डीजल भरा था. अगर वैगन पूरी तरह पलट जाता तो स्टेशन के करीब होने से बड़ा हादसा हो सकता था, जिसमें आग लगने या तेल रिसाव का खतरा था. रेलवे की सतर्कता से जान-माल का नुकसान टल गया.
क्या कहता है रेल प्रशासन: समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि उत्तर-पूर्वी सीमांत रेलवे (एनएफआर) से नारायणपुर अनंत स्टेशन की ओर जा रही ऑयल टैंकर से लदी मालगाड़ी का एक वैगन रुसेरा घाट स्टेशन पर इसलिए रोका गया था, क्योंकि उसकी बोगी का चक्का जाम हो गया था. शाम को एक्सिडेंट रिलीफ ट्रेन (एआरटी) टीम द्वारा खराब चक्का बदलने के प्रयास के दौरान एक्सेल टूट गया, जिससे वैगन हल्का सा झुक गया और बड़ा हादसा होने का खतरा पैदा हो गया. हालांकि, रेलवे अधिकारियों और तकनीकी टीम ने स्थिति पर काबू पा लिया और वैगन को सुरक्षित करने और मरम्मत का काम तेजी से जारी है.
"तेल टैंकर NFR से नारायणपुर अनंत स्टेशन आ रही थी, हालांकि उस बोगी का चक्का जाम होने की वजह से उसे रुसेड़ा स्टेशन पर रोका गया था. शाम में एआरटी की टीम खराब चक्के को बदलने का प्रयास कर रही थी इसी दौरान एक्सल टूटने से यह हादसा हुआ है."-ज्योति प्रकाश मिश्रा, डीआरएम, समस्तीपुर रेलवे मंडल
