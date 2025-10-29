ETV Bharat / state

हटिया-राउरकेला रेलखंड में कानारोवां रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, रेल यातायात बाधित

रांचीः सिमडेगा के कानारोवां हटिया-राउरकेला रेलखंड में कानारोवां और कटाईंन के बीच पोल संख्या 524/34 और 524/35 के मध्य घाटी में राउरकेला से रांची की तरफ जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इसकी वजह से अप और डाउन दोनों ही लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रत हो गई है. मालगाड़ी की कुल 10 बोगी हुई बेपटरी होकर पलट गई है. जिससे राउरकेला-हटिया रेल लाइन पूरी तरह बाधित हो गई है.

डीआरएम ने की पुष्टि

रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणा निधि सिंह ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि एक मालगाड़ी की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई हैं. हालांकि इसकी वजह से किसी तरह की जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. फिलहाल इस लाइन पर यातायात को सामान्य करने की कवायद चल रही है.

अभी तक की सूचना के मुताबिक हटिया-राउरकेला रेलखंड पर यातायात बाधित होने की वजह से ट्रेन संख्या 18451 हटिया- पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस, यात्रा प्रारम्भ दिनांक 29.10.2025 का हटिया स्टेशन के स्थान पर राउरकेला स्टेशन से आंशिक प्रारंभ होगी.

11 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया कि घटना के कारण लगभग 11 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है. लेकिन यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है. डीआरएम स्वयं मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

ट्रेन का आंशिक प्रारम्भ