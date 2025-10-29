ETV Bharat / state

हटिया-राउरकेला रेलखंड में कानारोवां रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, रेल यातायात बाधित

राउरकेला-हटिया रेल लाइन पर मालगाड़ी डिरेल हो गई है. इस कारण कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है.

Goods Train Derailed
मालगाड़ी. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 2:04 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः सिमडेगा के कानारोवां हटिया-राउरकेला रेलखंड में कानारोवां और कटाईंन के बीच पोल संख्या 524/34 और 524/35 के मध्य घाटी में राउरकेला से रांची की तरफ जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इसकी वजह से अप और डाउन दोनों ही लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रत हो गई है. मालगाड़ी की कुल 10 बोगी हुई बेपटरी होकर पलट गई है. जिससे राउरकेला-हटिया रेल लाइन पूरी तरह बाधित हो गई है.

डीआरएम ने की पुष्टि

रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणा निधि सिंह ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि एक मालगाड़ी की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई हैं. हालांकि इसकी वजह से किसी तरह की जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. फिलहाल इस लाइन पर यातायात को सामान्य करने की कवायद चल रही है.

अभी तक की सूचना के मुताबिक हटिया-राउरकेला रेलखंड पर यातायात बाधित होने की वजह से ट्रेन संख्या 18451 हटिया- पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस, यात्रा प्रारम्भ दिनांक 29.10.2025 का हटिया स्टेशन के स्थान पर राउरकेला स्टेशन से आंशिक प्रारंभ होगी.

11 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया कि घटना के कारण लगभग 11 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है. लेकिन यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है. डीआरएम स्वयं मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

ट्रेन का आंशिक प्रारम्भ

  • ट्रेन संख्या 18175 हटिया- झारसुगुड़ा मेमू, यात्रा प्रारम्भ दिनांक 29.10.2025 का हटिया स्टेशन के स्थान पर राउरकेला स्टेशन से आंशिक प्रारंभ होगा.

ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन

  • ट्रेन संख्या 15027 संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ दिनांक 29.10.2025 अपने निर्धारित मार्ग राउरकेला-हटिया-मूरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग राउरकेला-सीनी-चाण्डिल-गुण्डा बिहार-मूरी होकर चलेगी.
  • ट्रेन संख्या 18523 विशाखपट्टणम-बनारस एक्सप्रेस, यात्रा प्रारम्भ दिनांक 29.10.2025 अपने निर्धारित मार्ग राउरकेला-हटिया -मूरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग राउरकेला-चक्रधरपुर-कान्ड्रा-चांडिल-गुण्डा बिहार-मूरी होकर चलेगी.
  • ट्रेन संख्या 12836 सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु टर्मिनल-हटिया एक्सप्रेस, यात्रा प्रारंभ दिनांक 28.10.2025 अपने निर्धारित मार्ग राउरकेला-हटिया के स्थान पर परिवर्तित मार्ग राउरकेला-चक्रधरपुर-कान्ड्रा-चांडिल-पुरुलिया-कोटशिला-मूरी होकर चलेगी.
  • ट्रेन संख्या 18638 सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु टर्मिनल-हटिया एक्सप्रेस, यात्रा प्रारंभ दिनांक 28.10.2025 अपने निर्धारित मार्ग राउरकेला-हटिया के स्थान पर परिवर्तित मार्ग राउरकेला-चक्रधरपुर-कान्ड्रा-चांडिल-पुरुलिया-कोटशिला-मूरी होकर चलेगी.
  • ट्रेन संख्या 06056 बरौनी–पोत्तनूर स्पेशल, यात्रा प्रारंभ दिनांक 29.10.2025 को अपने निर्धारित मार्ग मूरी-हटिया-राउरकेला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मूरी-गुण्डा बिहार-चाण्डिल-राउरकेला होकर चलेगी.
  • ट्रेन संख्या 13351 धनबाद–अल्लापुझा एक्सप्रेस, यात्रा प्रारंभ दिनांक 29.10.2025 को अपने निर्धारित मार्ग मूरी-हटिया-राउरकेला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मूरी-गुण्डा बिहार-चाण्डिल-राउरकेला होकर चलेगी.

ट्रेन रद्द रहेगी

  • ट्रेन संख्या 58659 हटिया-राउरकेला पैसेंजर, यात्रा प्रारंभ दिनांक 29.10.2025 को रद्द रहेगी.

कोई हताहत नहीं

मालगाड़ी दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. प्रभावित ट्रेनों को या तो शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है या वैकल्पिक मार्गों से परिचालन किया जा रहा है. साथ ही बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों की यात्रा सुगम बनी रहे.

ये भी पढ़ें-

कोडरमा में रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज हटाने के दौरान लापरवाही, मालगाड़ी पर गिरा हिस्सा

मालगाड़ी खुलते ही चढ़ जाते हैं कोयला चोर, पीछे डंडा लेकर हांकते रहते हैं कोलकर्मी

एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी! 354 बोगी और 7 इंजन, पलामू के रास्ते हुआ सफल ट्रायल

Last Updated : October 29, 2025 at 3:13 PM IST

TAGGED:

KANAROWAN RAILWAY STATION
TRAIN DERAILED IN HATIA SECTION
HATIA ROURKELA SECTION
हटिया राउरकेला रेलखंड
GOODS TRAIN DERAILED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.