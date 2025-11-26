कानपुर में मालगाड़ी बेपटरी; नदी के पुल के पास एक डिब्बा ट्रैक से उतरा, तकनीकी टीम कर रही जांच
तेल लोडिंग के लिए जा रही थी मालगाड़ी, लोको पायलट ने लगाए इमरजेंसी ब्रेक, मौके पर पहुंचे अफसर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 6:14 PM IST
कानपुर : मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी हो गया. मालगाड़ी पनकी धाम रेलवे स्टेशन से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सचेंडी के लिए तेल लोडिंग के लिए जा रही थी. इस दौरान पनकी इलाके के पांडु नदी के पुल के पास यह हादसा हुआ. हालांकि इससे यात्री समेत अन्य ट्रेनों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच कराई जा रही है.
पनकी थाना क्षेत्र के पनकी धाम रेलवे स्टेशन से सचेंडी क्षेत्र के बीपीसीएल में तेल लोडिंग के लिए एक मालगाड़ी गुजर रही थी. इस दौरान पांडु नदी पुल के पास एक डिब्बा पटरी से उतर गया. लोको पायलट ने सूझबूझ से साथ इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोक दिया.
लोको पायलट ने घटना की जानकारी रेलवे के अफसरों को दी. रेलवे विभाग के कई अफसर मौके पर पहुंच गए. तकनीकी टीम को भी बुला लिया गया. रूट पर अन्य रेलवे लाइनों के होने के कारण यात्री ट्रेन समेत अन्य ट्रेनों पर हादसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा.
मालगाड़ी के एक डिब्बे के पिछली साइड के 5 पहिए बेपटरी हुए हैं. रेलवे के डिप्टी सीटीएम आशुतोष सिंह ने बताया कि केवल एक वैगन के कुछ पहिए पटरी से उतरे हैं. रूट बाधित नहीं हुआ है टेक्नीशियन मौके पर मौजूद है. जल्द ही वैगन को वापस पटरी पर रख दिया जाएगा.
तकनीकी टीम यह जांच कर रही है कि किस वजह से मालगाड़ी बेपटरी हुई. वहीं इससे पहले अक्टूबर महीने में भी एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी. वृंदावन-छटीकरा मार्ग के बीच मालगाड़ी डिरेल हुई थी. 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे. मालगाडी आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी.
अक्टूबर में पनकी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के दो पहिए बेपटरी हो गए थे. यह घटना यार्ड में माल उतारने के बाद हुई थी. हालांकि लोको पायलट की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया था. दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर करीब 2 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी थी.
