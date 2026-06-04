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पलामू में रेल हादसा, मालगाड़ी के आठ डब्बे पटरी से उतरे

पलामू के राजहरा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए. कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है.

train coaches derailed
बेपटरी हुई मालगाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 2:51 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू जिले के राजहरा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ. एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे अप लाइन पर परिचालन पूरी तरह प्रभावित हुआ और रेल परिचालन ठप हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे ने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया. वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेलवे के हाजीपुर जोन को घटना की जानकारी दे दी गई है. टीआई अनिल कुमारी तिवारी और डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के प्रबंधक उमेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है.

अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद, नुकसान का आकलन किया जाएगा और ट्रेन डायवर्ट और कैंसल करने के बारे में फैसला लिया जाएगा. कोयले से लदी एक मालगाड़ी टोरी से मुगलसराय जा रही थी, तभी राजहरा रेलवे स्टेशन के पास आठ से दस डिब्बे पटरी से उतर गए. मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद परिचालन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है, मालगाड़ियां और कई पैसेंजर ट्रेनें अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर रुकी हुई हैं.

गौरतलब हो कि रेलवे का यह इलाका सेंट्रल इंडस्ट्रियल कोर का हिस्सा है और धनबाद रेलवे डिवीजन के तहत आता है. मालगाड़ी के पटरी से उतरने से कई ट्रेनों का परिचालन रुक गया है. राजहरा रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 100 से 110 पैसेंजर और मालगाड़ियां गुजरती हैं. इस स्टेशन से रोजाना लगभग तीन दर्जन पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं.

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पलामू में ट्रेन हादसा
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