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हरियाणा CM के प्रोग्राम से 400 मीटर दूरी पर रेल हादसा, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों पर पड़ा असर

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम से 400 मीटर की दूरी पर रेल हादसा हो गया है. कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के नजदीक दोपहर 12.15 बजे तकनीकी खराबी आने से मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए. मालगाड़ी कुरुक्षेत्र से पेहवा रोड अडानी रेक में जा रही थी. डिब्बे पटरी से उतरने के चलते अप-डाउन की दोनों लाइनें बाधित हो गई है. मालगाड़ी प्लेटफार्म नंबर 5 से आई थी, तभी कुछ दूर आगे जाते ही ये हादसा हो गया.

400 मीटर दूरी पर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम : आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का भी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम है जहां उन्हें सोमनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना है और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 400 मीटर की दूरी पर ही यह हादसा हो गया है जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. हादसे के चलते ट्रैक की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है.

हरियाणा CM के प्रोग्राम से 400 मीटर दूरी पर रेल हादसा (ETV Bharat)

जानमाल का नुकसान नहीं हुआ : रेलवे अधिकारी रामनिवास के अनुसार कैथल की ओर जा रही मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए. अब तक कुरुक्षेत्र की दो और तीन लाइन के कट पर रेल की आवाजाही स्थगित है. रेल के डिब्बों को लाइन से हटाने का कार्य चल रहा है. मौके पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि अदानी ग्रुप का रैक लगने के लिए जा रहा था और ये उनकी ही ट्रेन है जो अचानक पटरी से उतर गई है. अभी कितना नुकसान हुआ है, इसकी जांच की जा रही है. हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है. व्यवस्था ठीक करने के लिए कर्मचारी काम कर रहे हैं.