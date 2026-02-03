हरियाणा का पहला जेल प्रोडक्ट आउटलेट बना शोपीस, कैदियों द्वारा बनाया एक भी सामान नहीं बिका, फेंकना पड़ा एक्सपायरी फूड
हरियाणा की जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री के लिए खुला आउटलेट शोपीस बनकर रह गया है. खबर में विस्तार से जानें.
Published : February 3, 2026 at 1:15 PM IST
पंचकूला: हरियाणा की तमाम जेलों में बंद कैदियों द्वारा तैयार किया गया विभिन्न प्रकार का सामान इन दिनों पंचकूला सेक्टर-14 के आउटलेट में धूल फांक रहा है. हैरानी की बात ये है कि यह हरियाणा का पहला ऐसा आउटलेट है, जहां से कैदियों द्वारा तैयार किए गए सामान की बिक्री की जानी थी. लेकिन वर्तमान में यह महज शोपीस बनकर रह गया है. हरियाणा के पूर्व डीजी जेल, आलोक रॉय ने सेवानिवृति से 5 दिन पहले इस आउटलेट का उद्घाटन किया था. लेकिन उसके बाद से इस आउटलेट से एक भी वस्तु नहीं बिक रही.
सेल हुए सामान का रिकॉर्ड नहीं: अभी तक यहां से कोई एक भी सामान किसी ने नहीं खरीदा है. इसका खुलासा उस समय हुआ, जब ईटीवी भारत ने पंचकूला स्थित डीजी जेल कार्यालय में सेवारत अधिकारियों से सेल सेल रिकॉर्ड के संबंध में बातचीत की. जेल अधिकारी सेल रिकॉर्ड संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके. क्योंकि कोई प्रोडक्ट सेल हुआ ही नहीं. इसके कारणों के बारे में अधिकारियों से बातचीत की गई. लेकिन कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ. जबकि विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि "सामान की बिक्री नहीं होने के चलते आउटलेट में उद्घाटन के समय रखी गई ब्रेड व बेकरी का अन्य सामान खराब हो गया और उसे फेंकना पड़ा".
पांच दिन बाद रिटायर हुए पूर्व डीजी: गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2025 को आउटलेट को पूरी तरह चमकाने के बाद पूर्व डीजी आलोक रॉय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था. उद्घाटन के पांच दिन बाद, 31 दिसंबर 2025 को आलोक राय रिटायर हो गए. वर्तमान में आउटलेट में रखी कैदियों द्वारा तैयार सभी वस्तुओं पर धूल चढ़ी हुई है. जबकि वर्तमान में डीजी जेल के पद पर आईपीएस आलोक मित्तल पीठासीन हैं. उद्घाटन के समय आउटलेट में खाद्य वस्तुओं से लेकर बेकरी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य उत्पाद, आकर्षक फर्नीचर जैसे- कुर्सियां, टेबल, मंदिर समेत स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद भी सजाए गए थे.
बाजार से महंगे दाम और च्वाइस नहीं: दरअसल, आउटलेट पर कैदियों द्वारा जो सामान सजाया गया है, वह बाजार के मुकाबले महंगा भी है. जबकि रि. डीजी आलोक रॉय द्वारा कैदियों द्वारा तैयार सामान को सस्ती दरों पर मिलने का दावा किया गया था. लेकिन यहां सजाया गया सामान और बाजार में मौजूद सामान के रेट में बड़ अंतर है. उदाहरण के तौर पर आउटलेट में लक्कड़ी के फ्रेम में सजी एक घड़ी लगी है, जिसकी कीमत 2500 रुपये है और च्वाइस भी अधिक नहीं है . जबकि बाजार में घड़ियों की दुकानों पर विभिन्न तरह की घड़ियां इससे सस्ते दाम पर उपलब्ध है. जेल प्रोडक्ट्स आउटलेट में मौजूद वस्तुओं के दाम अधिक होने को भी इसके विफल होने का एक कारण माना जा रहा है.
ऑनलाइन बिक्री से उम्मीद: जेल अधिकारियों ने आउटलेट का सफल संचालन नहीं होने के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए. लेकिन प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल बारे जानकारी हासिल हो सकी. डीजी जेल कार्यालय के कंसल्टेंट एवं रिटायर्ड आईजी, जगजीत ने बताया कि "जेलों में कैदियों द्वारा तैयार सामान की बिक्री के लिए जेल विभाग जल्द ही एक नई वेबसाइट तैयार करेगा. इस वेबसाइट की मदद से सभी जेल प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाएगी. इससे स्पष्ट है कि ग्राहकों द्वारा सेक्टर-14 पंचकूला में खोले गए आउटलेट से मुंह मोड़े जाने के चलते अब जेल विभाग ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन बिक्री पर जोर देगा".
राज्यस्तरीय मेलों में रिकॉर्ड सेल का दावा: पूर्व डीजी आलोक राय ने आउटलेट के खुलने से पहले भी प्रदेश में लगने वाले विभिन्न मेलों में जेल विभाग के स्टॉल से जेल के सामान की रिकॉर्ड बिक्री होने का दावा किया था. उनके अनुसार सूरजकुंड के अंतरराष्ट्रीय मेले में लगाए स्टॉल से करीब दो करोड़ रुपये के कीमती सामान की बिक्री हो चुकी है. इसके अलावा, वर्ष भर प्रदेश के अन्य मेलों में भी कैदियों द्वारा तैयार सामान के स्टाल लगाए जाते हैं, जहां से सामान खरीद की अच्छी खासी डिमांड होने का दावा किया गया.
ये भी पढ़ें: "गोली खाओगे या जेल की दाल खाओगे", हरियाणा में गैंगस्टर्स को जेल डीजी ने दी क्लियर वॉर्निंग
ये भी पढ़ें: झारखंड की शादी का हरियाणा में खौफनाक अंत, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, बेहद डरावनी है साजिश की कहानी