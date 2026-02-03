ETV Bharat / state

हरियाणा का पहला जेल प्रोडक्ट आउटलेट बना शोपीस, कैदियों द्वारा बनाया एक भी सामान नहीं बिका, फेंकना पड़ा एक्सपायरी फूड

पंचकूला: हरियाणा की तमाम जेलों में बंद कैदियों द्वारा तैयार किया गया विभिन्न प्रकार का सामान इन दिनों पंचकूला सेक्टर-14 के आउटलेट में धूल फांक रहा है. हैरानी की बात ये है कि यह हरियाणा का पहला ऐसा आउटलेट है, जहां से कैदियों द्वारा तैयार किए गए सामान की बिक्री की जानी थी. लेकिन वर्तमान में यह महज शोपीस बनकर रह गया है. हरियाणा के पूर्व डीजी जेल, आलोक रॉय ने सेवानिवृति से 5 दिन पहले इस आउटलेट का उद्घाटन किया था. लेकिन उसके बाद से इस आउटलेट से एक भी वस्तु नहीं बिक रही.

सेल हुए सामान का रिकॉर्ड नहीं: अभी तक यहां से कोई एक भी सामान किसी ने नहीं खरीदा है. इसका खुलासा उस समय हुआ, जब ईटीवी भारत ने पंचकूला स्थित डीजी जेल कार्यालय में सेवारत अधिकारियों से सेल सेल रिकॉर्ड के संबंध में बातचीत की. जेल अधिकारी सेल रिकॉर्ड संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके. क्योंकि कोई प्रोडक्ट सेल हुआ ही नहीं. इसके कारणों के बारे में अधिकारियों से बातचीत की गई. लेकिन कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ. जबकि विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि "सामान की बिक्री नहीं होने के चलते आउटलेट में उद्घाटन के समय रखी गई ब्रेड व बेकरी का अन्य सामान खराब हो गया और उसे फेंकना पड़ा".

पांच दिन बाद रिटायर हुए पूर्व डीजी: गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2025 को आउटलेट को पूरी तरह चमकाने के बाद पूर्व डीजी आलोक रॉय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था. उद्घाटन के पांच दिन बाद, 31 दिसंबर 2025 को आलोक राय रिटायर हो गए. वर्तमान में आउटलेट में रखी कैदियों द्वारा तैयार सभी वस्तुओं पर धूल चढ़ी हुई है. जबकि वर्तमान में डीजी जेल के पद पर आईपीएस आलोक मित्तल पीठासीन हैं. उद्घाटन के समय आउटलेट में खाद्य वस्तुओं से लेकर बेकरी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य उत्पाद, आकर्षक फर्नीचर जैसे- कुर्सियां, टेबल, मंदिर समेत स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद भी सजाए गए थे.

बाजार से महंगे दाम और च्वाइस नहीं: दरअसल, आउटलेट पर कैदियों द्वारा जो सामान सजाया गया है, वह बाजार के मुकाबले महंगा भी है. जबकि रि. डीजी आलोक रॉय द्वारा कैदियों द्वारा तैयार सामान को सस्ती दरों पर मिलने का दावा किया गया था. लेकिन यहां सजाया गया सामान और बाजार में मौजूद सामान के रेट में बड़ अंतर है. उदाहरण के तौर पर आउटलेट में लक्कड़ी के फ्रेम में सजी एक घड़ी लगी है, जिसकी कीमत 2500 रुपये है और च्वाइस भी अधिक नहीं है . जबकि बाजार में घड़ियों की दुकानों पर विभिन्न तरह की घड़ियां इससे सस्ते दाम पर उपलब्ध है. जेल प्रोडक्ट्स आउटलेट में मौजूद वस्तुओं के दाम अधिक होने को भी इसके विफल होने का एक कारण माना जा रहा है.