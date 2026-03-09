ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में मकान में फटा गैस सिलेंडर, आधा दर्जन घरों में दरारें, जानिए पूरा मामला

भीलवाड़ा: शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात बंद मकान में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. मकान की दीवारें ढह गई. आसपास के करीब आधा दर्जन मकानों में भी दरारें आई है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार रात पुलिस लाइन के पास संतोष कॉलोनी में बंद मकान में गैस की टंकी में ब्लास्ट हुआ. मकान मालिक सामाजिक कार्यक्रम में बाहर गए थे.दीवारें व मकान में रखे सामान में नुकसान हुआ. हालांकि जनहानि नहीं हुई. मकान मालिक लौटने पर रिपोर्ट पुलिस को देंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. असल में बंद मकान में अचानक हुए धमाके को लोगों ने शुरू में समझा कि टी-20 विश्व क्रिकेट कप में भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा होगा, लेकिन धमाके के साथ ही आसपास के घरों में कंपन और दरारें आने से पड़ोसी घरों से निकले तब घटना का पता चला.

