ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में मकान में फटा गैस सिलेंडर, आधा दर्जन घरों में दरारें, जानिए पूरा मामला

बंद मकान में धमाके को लोगों ने शुरू में समझा कि टी-20 विश्व क्रिकेट कप में भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा होगा.

Crowd gathered at the spot
मौके पर जमा भीड़ (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात बंद मकान में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. मकान की दीवारें ढह गई. आसपास के करीब आधा दर्जन मकानों में भी दरारें आई है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार रात पुलिस लाइन के पास संतोष कॉलोनी में बंद मकान में गैस की टंकी में ब्लास्ट हुआ. मकान मालिक सामाजिक कार्यक्रम में बाहर गए थे.दीवारें व मकान में रखे सामान में नुकसान हुआ. हालांकि जनहानि नहीं हुई. मकान मालिक लौटने पर रिपोर्ट पुलिस को देंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. असल में बंद मकान में अचानक हुए धमाके को लोगों ने शुरू में समझा कि टी-20 विश्व क्रिकेट कप में भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा होगा, लेकिन धमाके के साथ ही आसपास के घरों में कंपन और दरारें आने से पड़ोसी घरों से निकले तब घटना का पता चला.

पढ़ें:कोटा में अवैध रूप से सिलेंडर से गैस रिफिलिंग करते वैन ने पकड़ी आग, महज 50 मीटर दूर था पेट्रोल पंप

पुलिस के अनुसार, मकान मालिक सत्यनारायण पुरोहित अपने परिवार के साथ शादी में सोनियाना (चित्तौड़गढ़) गए थे. ब्लास्ट की सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में धमाका रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते होना बताया गया. पुलिस की एमओबी और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए. प्रत्यक्षदर्शी भगवती लाल सेन ने कहा कि अचानक गैस की बदबू आई. देखते-देखते हमारे पड़ोसी मकान में विस्फोट हो गया. तेज आवाज और कंपन को सुनकर हम सब मोहल्ले वाले घरों से बाहर सड़कों पर आए. मकान मालिक को भी सूचना दी.

Goods in a damaged house
क्षतिग्रस्त मकान में सामान (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: नीमराणा में सिलेंडर में ब्लास्ट, दो श्रमिक झुलसे

TAGGED:

GAS CYLINDER EXPLOSION
CYLINDER BLAST DAMAGES HOMES
LANDLORD HAD GONE TO A WEDDING
बंद मकान में फटा सिलेंडर
CYLINDER EXPLOSION IN BHILWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.