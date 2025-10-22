ETV Bharat / state

रांची में जारी हुआ ट्रैफिक प्लान, छठ महापर्व के दौरान शहर में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक

रांची: महापर्व छठ को लेकर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने ट्रैफिक का प्लान जारी कर दिया है. छठ पूजा, 27 और 28 अक्टूबर को मनाया जाएगी, छठ पूजा के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है. इस संबंध में ट्रैफिक एसपी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है.

ट्रैफिक में बदलाव

छठ पूजा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाब और नदियों में जाते हैं. इसे लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. इसके तहत 27 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक और अगले दिन 28 अक्टूबर सुबह दो बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.

इसके तहत निर्धारित समय में मालवाहक और भारी वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे. इससे संबंधित आदेश बुधवार को ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, छठ महापर्व के मौके पर घाटों में बड़ी संख्या में लोग वाहन से पहुंचते हैं. उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वहीं घाट जाने के लिए मार्ग भी निर्धारित किया गया है. इसके अलावा 25 से ज्यादा स्थानों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक जवानों को तैनात किया जाएगा.

घाट पर ट्रैफिक अफसरों की तैनाती

ट्रैफिक जवानों की तैनाती के साथ-साथ सभी प्रमुख तालाबों और डैमो में ट्रैफिक पुलिस से एक अफसर को भी तैनात किया जा रहा है: - राकेश सिंह, ट्रैफिक एसपी