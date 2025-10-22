रांची में जारी हुआ ट्रैफिक प्लान, छठ महापर्व के दौरान शहर में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक

ETV Bharat / state

रांची: महापर्व छठ को लेकर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने ट्रैफिक का प्लान जारी कर दिया है. छठ पूजा, 27 और 28 अक्टूबर को मनाया जाएगी, छठ पूजा के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है. इस संबंध में ट्रैफिक एसपी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है.

ट्रैफिक में बदलाव

छठ पूजा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाब और नदियों में जाते हैं. इसे लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. इसके तहत 27 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक और अगले दिन 28 अक्टूबर सुबह दो बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.

इसके तहत निर्धारित समय में मालवाहक और भारी वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे. इससे संबंधित आदेश बुधवार को ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, छठ महापर्व के मौके पर घाटों में बड़ी संख्या में लोग वाहन से पहुंचते हैं. उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वहीं घाट जाने के लिए मार्ग भी निर्धारित किया गया है. इसके अलावा 25 से ज्यादा स्थानों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक जवानों को तैनात किया जाएगा.

घाट पर ट्रैफिक अफसरों की तैनाती

ट्रैफिक जवानों की तैनाती के साथ-साथ सभी प्रमुख तालाबों और डैमो में ट्रैफिक पुलिस से एक अफसर को भी तैनात किया जा रहा है: - राकेश सिंह, ट्रैफिक एसपी

ऐसी होगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था

  • 27 अक्टूबर को सुबह आठ से रात ग्यारह बजे तक एवं 28 अक्टूबर को भोर दो बजे से दोपहर एक बजे तक शहर में मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
  • निर्धारित समय में मालवाहक वाहन, रिंग रोड होकर अपने अपने गंतव्य तक परिचालन करेंगे.
  • 27 अक्टूबर को दोपहर दो से रात आठ बजे तक शहरी क्षेत्र में छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा.
  • 27 अक्टूबर को दिन के तीन से रात आठ बजे तक चांदनी चौक कांके और राम मंदिर के बीच ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन वर्जित किया गया है.
  • 27 अक्टूबर को फिरायालाल से चडरी तालाब की ओर जाने वाले वाहन और जेल चौक से फिरायालाल जाने वाले रोड में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा.
  • आवश्यकता अनुसार दूसरे मार्गों को अल्प समय के लिए डाइवर्ट और स्टॉप भी किया जा सकता है.

यहां करें वाहन पार्क

  • रणधीर वर्मा चौक से हटनिया तालाब मार्ग में आने वालों के लिए नगर निगम पार्क के सामने रोड किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
  • एसएसपी आवास चौक से हटनिया तालाब जाने वाले मार्ग में रोड किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
  • राम मंदिर से कांके डैम जाने वाले मार्ग में सीएमपीडीआई, गांधी नगर और रॉक गार्डेन में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
    शालीमार बाजार से छठ तालाब जाने वाले मार्ग में शालीमार बाजार में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
  • शहीद मैदान से छठ तालाब जाने वाले मार्ग में शहीद मैदान में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
  • जेल चौक के पास रोड किनारे सड़क किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
  • लालपुर यातायात थाना के पास रोड किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
  • सर्जना चौक से बड़ा तालाब जाने वाले मार्ग में सर्जना चौक और फिरायालाल के बीच बने पार्किंग स्थल में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
  • चुटिया से स्वर्णरेखा नदी जाने वाले मार्ग में सरस्वती शिशु मंदिर के बगल में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
  • बनस तालाब चुटिया जाने वाले लोग सड़क किनारे वाहन पार्क कर सकते हैं.
  • किशोरगंज चौक से बड़ा तालब जाने वाले लोग सड़क किनारे वाहन पार्क कर सकते हैं.
  • देवेंद्र मांझी चौक के पास निवारणपुर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

