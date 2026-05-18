जैसलमेर में आग से 10 मकान जले, लाखों का सामान और नकदी स्वाहा...रेतीले रास्ते ने रोकी दमकल की राह
सम क्षेत्र की 140 आरडी मालिगड़ा की तुर्के की बस्ती में भीषण आग से अफरा-तफरी मच गई. आठ भेड़-बकरियां भी जल गई.
Published : May 18, 2026 at 9:20 PM IST
जैसलमेर: जिले के सम क्षेत्र स्थित 140 आरडी मालिगड़ा की तुर्के की बस्ती में सोमवार को भीषण आग लग गई. तेज गर्मी और आंधी के बीच अचानक भड़की आग ने कुछ देर में 10 से अधिक कच्चे-पक्के मकानों को चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों को संभलने का मौका नहीं मिला. आग में कई परिवारों का घरेलू सामान, नकदी और जेवर जल गए. वहीं 8 भेड़-बकरियों की आग में झुलसने से मौत हो गई. आग से बस्ती में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया.
सूचना मिलते ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर मौके पर पहुंचे. उन्होंने जिला प्रशासन को मामले से अवगत कराया. इसके बाद तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे तथा नुकसान का सर्वे शुरू किया गया. प्रशासन ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इधर, ग्रामीणों ने बताया कि आग से सबसे ज्यादा नुकसान उन परिवारों को हुआ, जिन्होंने हाल में जीरे की फसल बेचकर नकदी घरों में रखी थी. अमरदीन फकीर ने बताया कि आग में लाखों रुपए की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, अनाज और घरेलू सामान जल गया. पीड़ितों में गाजी खान, फेज मोहम्मद, शरीफ खान, सारादीन खान, इनाम खान, इसे खान, वाहिद खान और हुसैन खान सहित कई परिवार शामिल हैं.
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कच्चे और रेतीले रास्ते से बढ़ी परेशानी: स्थानीय लोगों ने बताया कि ढाणी मुख्य सड़क से करीब पांच किमी अंदर है. वहां तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह कच्चा और रेतीला होने के कारण अग्निशमन वाहन मौके तक नहीं पहुंच सके. दमकल के समय पर नहीं पहुंचने से आग लगातार फैलती रही और नुकसान बढ़ता गया. ग्रामीणों ने खुद के स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के चलते आग पर नियंत्रण नहीं हो सका.
ग्रामीण क्षेत्रों में दमकल बढ़ाने की मांग: कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन ने कहा कि भीषण गर्मी और तेज हवा के कारण ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं. ऐसे में दूरदराज क्षेत्रों और कस्बों में छोटे अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था जरूरी है ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके. उन्होंने प्रभावित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता देने की भी मांग की.
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