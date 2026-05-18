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जैसलमेर में आग से 10 मकान जले, लाखों का सामान और नकदी स्वाहा...रेतीले रास्ते ने रोकी दमकल की राह

जैसलमेर: जिले के सम क्षेत्र स्थित 140 आरडी मालिगड़ा की तुर्के की बस्ती में सोमवार को भीषण आग लग गई. तेज गर्मी और आंधी के बीच अचानक भड़की आग ने कुछ देर में 10 से अधिक कच्चे-पक्के मकानों को चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों को संभलने का मौका नहीं मिला. आग में कई परिवारों का घरेलू सामान, नकदी और जेवर जल गए. वहीं 8 भेड़-बकरियों की आग में झुलसने से मौत हो गई. आग से बस्ती में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया.

सूचना मिलते ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर मौके पर पहुंचे. उन्होंने जिला प्रशासन को मामले से अवगत कराया. इसके बाद तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे तथा नुकसान का सर्वे शुरू किया गया. प्रशासन ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इधर, ग्रामीणों ने बताया कि आग से सबसे ज्यादा नुकसान उन परिवारों को हुआ, जिन्होंने हाल में जीरे की फसल बेचकर नकदी घरों में रखी थी. अमरदीन फकीर ने बताया कि आग में लाखों रुपए की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, अनाज और घरेलू सामान जल गया. पीड़ितों में गाजी खान, फेज मोहम्मद, शरीफ खान, सारादीन खान, इनाम खान, इसे खान, वाहिद खान और हुसैन खान सहित कई परिवार शामिल हैं.