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बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन की वजह से रांची में झमाझम बारिश, जलस्तर बढ़ने से कांके डैम का खोला गया फाटक

रांची: बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का सिस्टम आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है. इस सिस्टम के प्रभाव से रांची समेत कई जिलों में दिनभर झमाझम बारिश हुई है. इस बारिश का असर राजधानी के तीनों मुख्य डैम के जलस्तर पर पड़ा है.

कांके डैम का जलस्तर क्षमता से अधिन बढ़ जाने के बाद उसके एक फाटक को 4 इंच तक खोला गया है, ताकि अतिरिक्त पानी, डैम से बाहर निकल जाए और डैम का तटबंध सुरक्षित हो. कांके डैम के इंचार्ज नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह से बारिश हो रही है और जो पूर्वानुमान है, उसे देखते हुए रातभर डैम का एक फाटक 4 इंच खुला रखा जाएगा, ताकि कोई अतिरिक्त दवाब डैम के तटबंध पर न पड़े.

35 फीट के करीब हटिया डैम का जलस्तर

रांची के धुर्वा स्थित लगभग 39 फीट क्षमता वाले हटिया डैम का जलस्तर भी 35 फीट को पार कर गया है. हटिया डैम के SDO विजय ओझा ने बताया कि अभी जलस्तर डैम अपने उच्च क्षमता के करीब नहीं पहुंचा है और यह 37 फीट से कम है. उन्होंने बताया कि डैम का फाटक नंबर 3 की बनावट ऐसी है कि जलस्तर 37 फीट पहुंचते ही वहां से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बारिश की स्थिति को देखते हुए डैम के जलस्तर पर नजदीकी नजर रखी जा रही है.

रुक्का डैम भी लबालब भरा

राजधानी के सबसे बड़े क्षेत्र में जलापूर्ति करने वाला गेतलसूद डैम भी लबालब है. हालांकि यहां अभी स्थिति गेट खोलने की नहीं आई है. SDO ने बताया कि डैम में 31 फीट पानी है, जबकि क्षमता 36 फीट की है, उन्होंने कहा कि डैम के जलस्तर पर करीबी नजर रखी जा रही है.