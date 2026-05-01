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जयपुर से पुणे के लिए कोटा होकर चलेगी एक और वीकली ट्रेन, रेलवे ने ढहर के बालाजी खड़की को किया रेगुलर

जयपुर से पुणे के बीच में कोटा होकर चल रही ढहर के बालाजी खड़की स्पेशल ट्रेन को रेलवे ने रेगुलर कर दिया है.

Divisional Railway Manager
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 6:42 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 8:04 PM IST

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कोटा: रेलवे ने जयपुर से पुणे के बीच में कोटा होकर चल रही स्पेशल ट्रेन को रेगुलर कर दिया है. जल्द ही ट्रेन रेगुलर रूप से चलेगी. यह ट्रेन ढहर के बालाजी से पुणे के खड़की स्टेशन तक चलती है. पहले यह ट्रेन स्पेशल के रूप में चल रही थी, लेकिन अभी बंद है. इस ट्रेन के चलने पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान के यात्रियों को फायदा होगा. जयपुर, सूरत, रतलाम, कोटा व पुणे से यात्री ट्रेवल कर सकेंगे.

उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि सेंट्रल रेलवे की ट्रेन खड़की ढहर के बालाजी स्पेशल ट्रेन चल रही थी, जिसको रेगुलर करने का प्रस्ताव था. रेलवे बोर्ड ने इसको सकारात्मक लिया है, जिसके बाद इसे नियमित कर रहा है. नियमित करने के आदेश जारी होने के बाद जल्द ही ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिसमें रेगुलर वीकली स्पेशल के रूप में चलेगी.

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इसमें ट्रेन नंबर 01407 खड़की ढहर के बालाजी वीकली स्पेशल ट्रेन का नया नम्बर जारी किया है. जिसमें ट्रेन नंबर 20105 हो जाएगा. इसी तरह से ट्रेन नंबर 01408 ढहर के बालाजी खड़की वीकली स्पेशल का नम्बर भी बदलेगा. जिसमें ट्रेन नंबर 20106 के रूप में संचालित होगी.

ट्रेन नंबर 20105 खड़की स्टेशन से रविवार सुबह 9:45 बजे रवाना होगी. अगले दिन सोमवार सुबह 8:50 पर यह जयपुर के ढहर के बालाजी पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 20106 ढहर के बालाजी स्टेशन से सोमवार दोपहर 12:00 बजे रवाना होगी. जिसके बाद मंगलवार सुबह 9:55 पर खड़की स्टेशन पहुंच जाएगी.

ट्रेन आते और जाते समय लोनावला, कल्याण, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, रामगंज मंडी, दुर्गापुरा और जयपुर स्टेशन रुकेगी. इसमें एसएलआर कम दिव्यांग 1, लगेज कम जनरेटर यान 1, जनरल 4, स्लीपर 6, थर्ड एसी 3 मिलाकर 16 कोच होंगे.

मुम्बई-गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन : कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि मुंबई से गोरखपुर के बीच विशेष ट्रेन का एक फेरा संचालित हो रहा है. ट्रेन नंबर 09157 (बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर) 3 मई को बान्द्रा टर्मिनस से रात 12:30 पर रवाना होगी. यह दोपहर 2:17 पर कोटा पहुंचेगी.

वहीं, सोमवार शाम 5:30 पर गोरखपुर पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09158 गोरखपुर से बोरीवली के बीच ही चलेगी. यह गोरखपुर से सोमवार 4 मई को रात 8:30 पर रवाना होगी. अगले दिन मंगलवार रात 8:52 पर कोटा और बुधवार सुबह 11:30 पर बोरीवली पहुंचेगी.

Last Updated : May 1, 2026 at 8:04 PM IST

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