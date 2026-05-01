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जयपुर से पुणे के लिए कोटा होकर चलेगी एक और वीकली ट्रेन, रेलवे ने ढहर के बालाजी खड़की को किया रेगुलर

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ( ETV Bharat Kota )

कोटा: रेलवे ने जयपुर से पुणे के बीच में कोटा होकर चल रही स्पेशल ट्रेन को रेगुलर कर दिया है. जल्द ही ट्रेन रेगुलर रूप से चलेगी. यह ट्रेन ढहर के बालाजी से पुणे के खड़की स्टेशन तक चलती है. पहले यह ट्रेन स्पेशल के रूप में चल रही थी, लेकिन अभी बंद है. इस ट्रेन के चलने पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान के यात्रियों को फायदा होगा. जयपुर, सूरत, रतलाम, कोटा व पुणे से यात्री ट्रेवल कर सकेंगे. उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि सेंट्रल रेलवे की ट्रेन खड़की ढहर के बालाजी स्पेशल ट्रेन चल रही थी, जिसको रेगुलर करने का प्रस्ताव था. रेलवे बोर्ड ने इसको सकारात्मक लिया है, जिसके बाद इसे नियमित कर रहा है. नियमित करने के आदेश जारी होने के बाद जल्द ही ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिसमें रेगुलर वीकली स्पेशल के रूप में चलेगी. पढ़ें : यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर ब्लॉकों का असर, कई ट्रेनें रद्द और कई के मार्ग बदले... इसमें ट्रेन नंबर 01407 खड़की ढहर के बालाजी वीकली स्पेशल ट्रेन का नया नम्बर जारी किया है. जिसमें ट्रेन नंबर 20105 हो जाएगा. इसी तरह से ट्रेन नंबर 01408 ढहर के बालाजी खड़की वीकली स्पेशल का नम्बर भी बदलेगा. जिसमें ट्रेन नंबर 20106 के रूप में संचालित होगी.