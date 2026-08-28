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Good News : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा टनल की दूसरी ट्यूब भी शुरू, ट्रायल के लिए निकाला जा रहा ट्रैफिक

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एरिया में 1000 करोड़ से 8 लेन की टनल तैयार की गई है. इसकी ट्यूब 2 से भी ट्रायल शुरू.

Mukundara Tunnel
एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा टनल की ट्यूब 2 से निकलता ट्रैफिक (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
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कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एरिया में 1000 करोड़ से 8 लेन की टनल तैयार की गई है. इसकी ट्यूब 2 से भी ट्रायल शुक्रवार से शुरू कर दिया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट (PIU) कोटा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि मुंबई की तरफ से आ रहे ट्रैफिक को टनल की ट्यूब 2 से निकाल रहे हैं.

उन्होंने बताया कि अभी ट्रायल के लिए खोला है. यह ट्रैफिक वर्तमान में ट्यूब 1 से निकल रहा था, लेकिन इसे ट्यूब 2 में शिफ्ट कर दिया है. अब ट्रैफिक सही जगह से निकल रहा है. फिलहाल, टोल वसूली नहीं की जा रही है. इसके बाद जल्द ही हम ट्यूब-1 से भी ट्रैफिक शुरू करने के लिए तैयार हैं. इसका पूरा ट्रायल भी हमने ले लिया है.

Traffic on Gopalpura Toll
गोपालपुरा टोल के नजदीक लगी वाहनों की कतार (ETV Bharat Kota)

अब सीधे दिल्ली तक का कर सकेंगे सफर : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश की सीमा से आ रहे वाहनों को अब एक्सप्रेसवे नहीं छोड़ना पड़ेगा. पहले जहां पर इन्हें ट्यूब 1 से निकलने के बाद उन्हें नेशनल हाईवे 52 पर उतारकर वापस एक्सप्रेसवे दोबारा पकड़ना पड़ रहा था. हालांकि, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा. अब यह वाहन ट्यूब 2 से निकल रहे हैं. इसी से मुंबई से आने वाले ट्रैफिक को निकालना है.

पढ़ें : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: 50 घंटे की मशक्कत के बाद मुकुंदरा टनल में से निकला पानी, यातायात पूरी तरह बहाल

अब यहां से सीधे गोपालपुरा टोल से क्रॉस कर आगे चले जाएंगे. ऐसे में यह रास्ता अब दिल्ली तक चालू हो गया है. जिन वाहनों को कोटा उतरना है, वे गोपालपुरा टोल पर नीचे उतरेंगे. हालांकि, वाहनों को मुकुंदरा टनल के हिस्से का टोल अभी नहीं देना है, एनएचएआई ने अपने सिस्टम में इस जीरो किया हुआ है.

राखी का असर, दरा में भी लगा जाम : चेचट की तरफ से आ रहे वाहन मुकुंदरा टर्मिनल की ट्यूब 1 से निकल रहे थे, जिन्हें ट्यूब 2 में शिफ्ट कर दिया है. उन्हें स्पीड कम रखकर ही निकलने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में काफी धीरे-धीरे वाहन निकल जा रहे हैं. इसी के चलते लंबी लाइन वहां पर लगी गई है. ऐसे में कुछ वाहन एक्सप्रेसवे से उतरकर दरा घाटी की तरफ से भी निकल रहे हैं, जिससे वहां भी ट्रैफिक जाम हो रहे हैं. इस पर मोडक थाना अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा का कहना है कि बड़ी संख्या में रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों के वाहन निकल रहे हैं. इसलिए भी वाहनों की कतार दरा घाटी में लगी हुई.

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