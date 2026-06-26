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यूपी में 48 घंटे बाद मानसून की एंट्री, 8 दिन देरी से पहुंचेंगे बादल, इन जिलों में पहले बारिश की संभावना

लखनऊ: आखिर वह पल नजदीक आ रहा है जब आप मानसून के मौसम का आनंद ले सकेंगे. इसके लिए आपको बस 48 घंटे का इंतजार करना है. मौसम विभाग की मानें तो 28 जून से मानसून की यूपी में एंट्री हो सकती है. यह मानसून बिहार के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दाखिला होगा. यहां से मानसून यूपी के अन्य जिलों की ओर बढ़ेगा. इस लिहाज से यह कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले जैसे देवरिया और महाराजगंज में पहले बारिश की संभावना है. बता दें कि इस बार मानसून अपने निर्धारित समय 21 जून से करीब 8 दिन देरी से आ रहा है. 28 जून से यूपी में बारिश का दौर शुरू होगा.

भारत में राज्यों का टेंपरेचर. (Photo Credit; IMD)

मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर (लू) का दौर जारी है. जून के अन्तिम चरण में प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है. 28 जून से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा. इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ 30 जून से प्रदेश में बारिश की संभावना के दृष्टिगत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 3-4 दिनों के दौरान किसी भी समय उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के उपरान्त आने वाले दिनों में तेजि से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

वहीं किसान भी टकटकी लगाए बादलों की ओर देख रहा है क्योंकि धान की फसल के लिए बारिश बहुत ही जरूरी है. बारिश के विलंब हो जाने के कारण धान की फसल पर भी खराब असर पड़ सकता है.