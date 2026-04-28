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खुशखबरी: एंक्लोजर से रिलीज हुई प्रदेश की पहली रिवाइल्ड बाघिन, पहले वन कर्मियों ने पाला...अब जंगल की बनी रानी

टाइग्रेस एमटी-7 एंक्लोजर से हार्ड रिलीज कर दी गई है. यह बाघिन बीते डेढ़ साल से 5 या 21 हेक्टेयर के छोटे एंक्लोजर में थी.

Tigress MT-7 in MHTR
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में खुला विचरण करती बाघिन एमटी -7 (Source : MHTR Management)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 10:49 PM IST

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कोटा: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइग्रेस एमटी-7 को मंगलवार एंक्लोजर से हार्ड रिलीज कर दी गई है. यह बाघिन बीते डेढ़ साल से 5 या 21 हेक्टेयर के छोटे एंक्लोजर में थी, जिसे आजाद करने के लिए वन्य जीव प्रेमी लंबे समय से मांग कर रहे थे. यह प्रदेश की पहली रिवाइल्ड बाघिन भी है, जिसे वन्य जीव कार्मिकों ने ही शिकार करना सिखाया है.

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन और फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट ने बताया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के निर्देश पर बाघिन एमटी 7 को 21 हेक्टेयर के एंक्लोजर से आजाद किया गया है, जिसके तहत मंगलवार सुबह 9:00 बजे 21 हेक्टेयर के एंक्लोजर का गेट खोल दिया था. इसके बाद बाघिन शाम 6:00 के आसपास एंक्लोजर से बाहर निकल गई है.

सुगनाराम जाट ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

फील्ड स्टाफ और अधिकारी बाघिन की मॉनीटरिंग कर रहे हैं. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि एमटी-7 को रिवाइल्ड किया है, जिसका अध्ययन भी अधिकारियों ने किया है. इसमें बाकी अच्छी तरह से शिकार कर रही थी और पूरी तरह से जंगल में विचरण के अनुकूल मानी गई है. यह प्रदेश की पहली रिवाइल्ड टाइग्रेस है. अब रेडियो-टेलीमेट्री, कैमरा ट्रैप व फील्ड मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि उसके व्यवहार, सुरक्षा पर नजर बनी रहे.

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3 साल से ज्यादा चला रीवाइल्ड प्रोसेस : सीसीएस सुगनाराम जाट ने बताया कि 31 जनवरी 2023 को ढाई महीने की उम्र में अनाथ होने पर एक मेल और फीमेल शावक को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया. इनकी मां टी-114 की सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मौत हो गई थी. करीब दो साल बायोलॉजिकल पार्क में रखने के बाद शिफ्ट किया गया था, जिसमें मेल टाइगर को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भेजा था. जबकि फीमेल को 11 दिसंबर को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया था, जहां पर उसे 5 हेक्टेयर के एनक्लोजर में रखा. बाद में 21 हेक्टेयर वाले में रखा गया था. यहां पर यह करीब डेढ़ साल रही है, जिसके बाद अब इसे खुले जंगल में छोड़ दिया गया है.

ह्यूमन टच से रखा था दूर : सीसीएफ जाट ने बताया कि दोनों शावक अनाथ थे. इनका रिवाइल्ड करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वन्य जीव विभाग सफल रहा है. टाइगर के शावक को मां ही शिकार करना सिखाती है, लेकिन इनकी मां की मौत हो गई थी. पहले इन्हें बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया, जहां कम से कम में ह्यूमन टच में रखा. स्टाफ ने भी काफी हेल्प इन शावकों की है. ये काफी छोटे थे तो काफी चैलेंजिंग था.

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ऐसे में इनको दूध और अंडा दिया. इसके बाद मुर्गा व अन्य छोटे प्रे लाइव दिए गए. इनको शिकार की पूरी ट्रेनिंग कराई गई थी. शिकार करना भी नेचुरल तरीके से दिया गया, ताकि यह शिकार करना सीख जाए. मॉनिटरिंग भी सीसीटीवी लगाकर की. मुकुंदरा में शिफ्ट करने पर एंक्लोजर में सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य प्रे थे, जिनका यह अच्छे से शिकार भी कर रहे थे.

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MT 7 RELEASED INTO OPEN FOREST
प्रदेश की पहली रिवाइल्ड बाघिन
MUKUNDARA HILLS TIGER RESERVE
TIGRESS MT 7 IN MHTR

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