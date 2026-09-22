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यात्रियों के लिए खुशखबरी: कोटा होकर चलने वाली पुणे-जयपुर स्पेशल ट्रेन अब हुई रेगुलर, जानिए कब से शुरू होगी बुकिंग

कोटा : पुणे से जयपुर के बीच कोटा होकर चलाई जा रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब अक्टूबर 2026 से स्थाई रूप से चलेगी. पुणे के खड़की स्टेशन से यह ट्रेन 11 अक्टूबर को अपना पहला फेरा करेगी, जबकि ढहर के बालाजी से ट्रेन 12 अक्टूबर को चलेगी. इस नई ट्रेन से दिवाली व फेस्टिवल सीजन के अवसर पर यात्रियों को फायदा होगा.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि इसे स्थायी करने की घोषणा अप्रैल महीने में की गई थी. अब इस ट्रेन का वीकली एक्सप्रेस के रूप में रेगुलर संचालन अक्टूबर से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं. रेलवे यात्री भार को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का संचालन करता है और इन ट्रेनों में पर्याप्त यात्री भार होने पर उन्हें रेगुलर भी कर रहा है. स्पेशल ट्रेन में आमतौर पर किराया ज्यादा होता है, जबकि रेगुलर ट्रेन चलने पर किराया कम रहता है. ऐसे में यह कम किराए पर चलेगी.