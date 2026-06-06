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रणथंभौर टाइगर रिजर्व में गूंजी किलकारी! बाघिन RBT-124 रिद्धि ने दिया शावक को जन्म

सवाई माधोपुर: प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाईगर रिजर्व से आज एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है. रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन आरबीटी 124 रिद्धि रणथंभौर के नाल घाटी वन क्षेत्र में एक नन्हें शावक के साथ नज़र आई है. वन विभाग की नियमित गश्त एवं मॉनिटरिंग के दौरान बाघिन एवं उसके शावक की उपस्थिति दर्ज की गई. बाघिन रिद्धि के नन्हें शावक के साथ नजर आने के साथ ही बाघिन व उसके शावक की गतिविधियों पर वन विभाग द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है ताकि उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके. शावक का स्वस्थ एवं सुरक्षित रूप से देखा जाना रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण प्रयासों की सफलता का एक सकारात्मक संकेत है. नन्हें शावक की उम्र करीब दो से तीन माह प्रतीत हो रही है .

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बाघिन टी -124 को नाल घाटी क्षेत्र में एक शावक के साथ देखा गया. डीएफओ ने कहा कि अभी बाघिन के साथ एक ही शावक नजर आया है. संभवतया बाघिन ने और भी शावकों को जन्म दिया होगा. लेकिन जब तक दूसरे शावक नजर नही आ जाते तब तक शावकों की सही संख्या के बारे में बताना मुश्किल है .