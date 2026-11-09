रणथंभौर से आई खुशखबरी: दीपावली पर बाघिन 'सिद्धि' शावक के साथ आई नजर, बढ़ा बाघों का कुनबा
उम्मीद है कि बाघिन 'सिद्धि' के एक दो शावक और हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति कैमरे देखने के बाद पता चल पाएगी.
Published : November 9, 2026 at 10:47 AM IST
सवाईमाधोपुर: दीपावली के पर्व पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. रणथंभौर की 8 वर्षीय बाघिन 'सिद्धि' अपने शावक के साथ नजर आई है. इसके बाद रणथंभौर में बाघ के कुनबे में एक और नए सदस्य के जुड़ गया.
रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आज एक बार फिर बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी देखी गई है. डीएफओ ने बताया कि रणथंभौर की 8 वर्षीय बाघिन T-125 'सिद्धि' अपने शावक के साथ कैमरे में ट्रैप हुई है. DFO ने बताया कि बाघिन सिद्धि का यह दूसरा लिटर है. DFO का कहना है कि वन विभाग की ओर से लगाए गए कैमरा ट्रैप में फिलहाल बाघिन के साथ एक शावक दिखाई दिया है. संभावना है कि उसके साथ एक से अधिक शावक भी हो सकते हैं. ऐसे में शावकों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए वन विभाग की टीम कैमरा ट्रैप से मिलने वाली तस्वीरों की लगातार निगरानी कर रही है.
सिंह ने बताया कि बाघिन और उसके शावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की फील्ड टीम लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. साथ ही उनके प्राकृतिक विचरण में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है. DFO ने कहा कि आगामी दिनों में कैमरा ट्रैप से प्राप्त होने वाली तस्वीरों के आधार पर शावकों की वास्तविक संख्या की पुष्टि हो सकेगी. रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ने से पर्यटकों में भी उत्साह है.
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