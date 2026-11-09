ETV Bharat / state

रणथंभौर से आई खुशखबरी: दीपावली पर बाघिन 'सिद्धि' शावक के साथ आई नजर, बढ़ा बाघों का कुनबा

शावक के साथ नजर आई बाघिन ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाईमाधोपुर: दीपावली के पर्व पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. रणथंभौर की 8 वर्षीय बाघिन 'सिद्धि' अपने शावक के साथ नजर आई है. इसके बाद रणथंभौर में बाघ के कुनबे में एक और नए सदस्य के जुड़ गया.