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यूपी के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी: 25 लाख टैबलेट को मंज़ूरी

यूपी के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख निःशुल्क टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह फैसला औद्योगिक विकास विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर लिया गया. कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ने यह जानकारी दी. मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं. नई खेप में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट क्रय किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी. उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यह योजना निरंतर आगे बढ़ाई जा रही है. टैबलेट वितरण से ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच डिजिटल डिवाइड कम होगा और वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे. हाई पॉवर कमेटी की संस्तुतियों को मंज़ूरी