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यूपी के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी: 25 लाख टैबलेट को मंज़ूरी

कैबिनेट ने दी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को बड़ी मज़बूती. टैबलेट वितरण से ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच डिजिटल डिवाइड कम होगा.

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यूपी के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 7:04 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख निःशुल्क टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह फैसला औद्योगिक विकास विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर लिया गया.

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ने यह जानकारी दी.

मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं. नई खेप में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट क्रय किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यह योजना निरंतर आगे बढ़ाई जा रही है. टैबलेट वितरण से ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच डिजिटल डिवाइड कम होगा और वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे.

हाई पॉवर कमेटी की संस्तुतियों को मंज़ूरी

कैबिनेट ने औद्योगिक विकास विभाग की हाई पॉवर कमेटी द्वारा की गई विभिन्न संस्तुतियों को भी मंजूरी प्रदान कर दी. इन संस्तुतियों में औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और संबंधित नीतिगत फैसलों को शामिल किया गया है.

इस फैसले से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर उसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए.प्रदेश सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया अभियान के साथ तालमेल बिठाता है.

टैबलेट वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और अंतिम बिड प्रक्रिया के बाद शीघ्र ही वितरण शुरू कर दिया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि टैबलेट्स की खरीद में गुणवत्ता, कीमत और वारंटी के मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.योजना के तहत लाभार्थी चयन में मेरिट और जरूरत को प्राथमिकता दी जा रही है.यह निर्णय युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है.

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