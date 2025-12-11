ETV Bharat / state

रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज: प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें डिटेल

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 02417 प्रयागराज–नई दिल्ली विशेष ट्रेन 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को चलेगी. वहीं, वापसी दिशा में 02418 नई दिल्ली–प्रयागराज विशेष ट्रेन 13 दिसंबर और 15 दिसंबर को संचालित की जाएगी. इन विशेष ट्रेनों के शुरू होने से प्रयागराज व दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को आरक्षण व सीट उपलब्धता के अधिक अवसर मिलेंगे.

नई दिल्लीः उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. इससे दोनों शहरों के बीच अतिरिक्त भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह विशेष सेवा सीमित तिथियों पर चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को भीड़भाड़ वाले दिनों में अतिरिक्त विकल्प मिल सके.

प्रयागराज से चलने वाली विशेष ट्रेन संख्या 02417 रात 23:20 बजे प्रयागराज स्टेशन से चलेगी. अगला ठहराव फतेहपुर में होगा, जहां यह 00:48 बजे पहुंचेगी और 00:50 बजे रवाना होगी. इसके बाद ये ट्रेन 02:05 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी, 02:10 बजे वहां से चलेगी. फिर 04:30–04:32 बजे इटावा, 06:20–06:25 बजे टुंडला, 07:38–07:40 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी. अंत में 11:40 बजे नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी.

नई दिल्ली से प्रयागराज की ओर चलने वाली विशेष ट्रेन संख्या 02418 दोपहर 14:00 बजे नई दिल्ली से चलेगी. यह 17:28–17:30 बजे अलीगढ़, 19:40–19:45 बजे टुंडला, 21:40–21:42 बजे इटावा, 23:45–23:50 बजे गोविंदपुरी व 01:00–01:02 बजे फतेहपुर में ठहरेगी और सुबह 04:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी.

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन विशेष ट्रेन में एसी कोच, स्लीपर कोच व जनरल कोच शामिल होंगे, जिससे अलग-अलग श्रेणी के यात्रियों की जरूरतों के अनुसार यात्रा विकल्प उपलब्ध हो. इस ट्रेन के चलने से लंबी दूरी के यात्रियों को आरामदायक एसी कोच के साथ किफायती स्लीपर व सामान्य वर्ग की सुविधा भी मिलेगी. चूंकि ट्रेनें रात के समय चलती हैं, इसलिए स्लीपर व एसी कोच यात्रियों को रात्रि विश्राम के साथ सुरक्षित व सुविधाजनक सफर का विकल्प देंगे.