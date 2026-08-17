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परिवहन निगम के हजारों आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी; मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि

योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, बढ़ा मानदेय जुलाई से

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 6:50 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में नौकरी करने वाले हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. परिवहन निगम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है. उक्त कार्मिकों को बढ़ा हुआ मानदेय जुलाई माह से प्रदान किया जाएगा.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्राविधान है, जिसके अंतर्गत पांच प्रतिशत के बढ़ोतरी जनवरी माह में और पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी जुलाई माह में दिए जाने की व्यवस्था है.

परिवहन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने और आधुनिक व प्रभावी बनाने के दृष्टिगत आउटसोर्स कार्मिकों के वेतन में उक्त वृद्धि की गई है. उक्त कार्मिक निगम के विभिन्न कार्यों में अपनी तकनीकी दक्षता और सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों एवं कार्मिकों के हितों के प्रति संवेदनशील है. परिवहन निगम को बेहतर और यात्री केंद्रित बनाने में प्रत्येक कार्मिक का योगदान महत्वपूर्ण है. इसी को ध्यान में रखकर उनके मानदेय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे आउटसोर्स कार्मिकों को आर्थिक संबल मिलेगा, वे और अधिक उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे.

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परिवहन निगम मानदेय बढ़ा
TRANSPORT HONORARIUM INCREASED
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