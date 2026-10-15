दीपावली-छठ पूजा पर घर लौटने वालों के लिए खुशखबरी! कानपुर होकर दौड़ेंगी वंदे भारत समेत 3 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें टाइम टेबल
इन विशेष ट्रेनों के संचालन से त्योहारों के समय यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट और भीड़भाड़ से काफी हद तक राहत मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:11 PM IST
कानपुर: दीपावली और छठ पूजा के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है. त्योहारी सीजन में यात्रियों को कंफर्म टिकट और सुगम सफर की सुविधा देने के लिए रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच 'वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल' चलाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही, 2 अन्य पूजा विशेष ट्रेनें भी कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे कानपुर और आसपास के यात्रियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.
नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल, कानपुर सेंट्रल पर होगा ठहराव: उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी दी कि ट्रेन नंबर 02252/02251 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल का संचालन किया जाएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन का ठहराव कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 5 मिनट का होगा. शुरुआती चरण में ये ट्रेन नई दिल्ली से 16 और 18 अक्टूबर को, पटना से नई दिल्ली के लिए 17 और 19 अक्टूबर को चलाई जाएगी.
इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक नई दिल्ली से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को, 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक पटना से हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को इसका संचालन नियमित रूप से किया जाएगा. ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8:35 पर रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और 5 मिनट के ठहराव के बाद 1:35 बजे पटना के लिए प्रस्थान कर जाएगी. ट्रेन रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी.
गोविंदपुरी आएगी मालदा टाउन-शकूरबस्ती स्पेशल: त्योहारी भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन नंबर 03439/03440 मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ेगी, जो एक-एक फेरा लगाएगी. ये ट्रेन मालदा टाउन से 16 अक्टूबर को रवाना होगी, जबकि शकूरबस्ती से वापसी 17 अक्टूबर को होगी.
इस ट्रेन में एसी तृतीय श्रेणी के 6, स्लीपर के 8, सामान्य श्रेणी के 6 और एसएलआरडी के 2 कोच समेत कुल 22 डिब्बे होंगे. ट्रेन मालदा टाउन से सुबह 10 बजे चलकर भागलपुर, जमालपुर, किऊल, मोकामा, पटना, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए प्रयागराज क्षेत्र से गुजरते हुए गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में भी ट्रेन इन्हीं प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी.
ओडिशा से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन: ओडिशा से दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गाड़ी संख्या 08423 खुर्दा रोड-शकूरबस्ती पूजा विशेष ट्रेन 16 अक्टूबर को एक फेरा लगाएगी. खुर्दा रोड से दोपहर 12 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन भुवनेश्वर, अंगुल, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, बोकारो स्टील सिटी, गोमो, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज के रास्ते दोपहर 1:20 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इन विशेष ट्रेनों के संचालन से त्योहारों के समय यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट और भीड़भाड़ से काफी हद तक राहत मिलेगी.
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