ETV Bharat / state

दीपावली-छठ पूजा पर घर लौटने वालों के लिए खुशखबरी! कानपुर होकर दौड़ेंगी वंदे भारत समेत 3 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें टाइम टेबल

दीपावली और छठ पर घर जाना होगा आसान: नई दिल्ली-पटना वंदे भारत समेत कानपुर से गुजरेंगी तीन स्पेशल ट्रेनें ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: दीपावली और छठ पूजा के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है. त्योहारी सीजन में यात्रियों को कंफर्म टिकट और सुगम सफर की सुविधा देने के लिए रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच 'वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल' चलाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही, 2 अन्य पूजा विशेष ट्रेनें भी कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे कानपुर और आसपास के यात्रियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.

नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल, कानपुर सेंट्रल पर होगा ठहराव: उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी दी कि ट्रेन नंबर 02252/02251 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल का संचालन किया जाएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन का ठहराव कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 5 मिनट का होगा. शुरुआती चरण में ये ट्रेन नई दिल्ली से 16 और 18 अक्टूबर को, पटना से नई दिल्ली के लिए 17 और 19 अक्टूबर को चलाई जाएगी.

इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक नई दिल्ली से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को, 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक पटना से हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को इसका संचालन नियमित रूप से किया जाएगा. ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8:35 पर रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और 5 मिनट के ठहराव के बाद 1:35 बजे पटना के लिए प्रस्थान कर जाएगी. ट्रेन रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी. गोविंदपुरी आएगी मालदा टाउन-शकूरबस्ती स्पेशल: त्योहारी भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन नंबर 03439/03440 मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ेगी, जो एक-एक फेरा लगाएगी. ये ट्रेन मालदा टाउन से 16 अक्टूबर को रवाना होगी, जबकि शकूरबस्ती से वापसी 17 अक्टूबर को होगी.