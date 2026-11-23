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यात्रियों के लिए खुशखबरी! कानपुर से दिल्ली-मुंबई के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म

यात्रियों की भीड़ पर रेलवे का बड़ा फैसला: कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी से होकर चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन और फेरों में विस्तार किया है. इनमें से ज्यादातर विशेष ट्रेनें कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे कानपुर और आसपास के यात्रियों को दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी.

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मुजफ्फरपुर-हड़पसर, रक्सौल-लोकमान्य तिलक, मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस और छपरा-उधना जंक्शन एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को लेकर ये निर्णय लिया गया है.



गोविंदपुरी के रास्ते चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें- सीपीआरओ वर्मा के मुताबिक, ट्रेन नंबर 05211/05212 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर से एक फेरा लगाएगी, जबकि वापसी में आनंद विहार से यह 23 नवंबर को चलेगी. यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से सोनपुर, पाटलीपुत्र, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज होते हुए गोविंदपुरी पहुंचेगी और यहां से गाजियाबाद के रास्ते आनंद विहार जाएगी.

वहीं, ट्रेन नंबर 05185/05186 छपरा-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन छपरा से 25 नवंबर को रवाना होगी और बांद्रा से 27 नवंबर को चलेगी. यह ट्रेन छपरा से सीवान, गाजीपुर सिटी, मऊ, आजमगढ़, बनारस और प्रयागराज होते हुए गोविंदपुरी आएगी, जिसके बाद टुंडला और कोटा के रास्ते बांद्रा जाएगी.



कानपुर सेंट्रल होकर गुजरने वाली ट्रेनें- ट्रेन नंबर 05091/05092 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 23 नवंबर को गोरखपुर से एक फेरे के लिए चलेगी और बांद्रा से 25 नवंबर को रवाना होगी. यह गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बादशाहनगर होते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और आगे टुंडला, आगरा ईदगाह, भवानी मंडी, रतलाम व बोरीवली के रास्ते बांद्रा जाएगी.

इसके अलावा ट्रेन नंबर 05093/05094 गोरखपुर-हडपसर स्पेशल गोरखपुर से 24 नवंबर को एक फेरे के लिए और हडपसर से 26 नवंबर को चलेगी. यह गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और लखनऊ के रास्ते कानपुर सेंट्रल आएगी और यहां से उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, भोपाल, मनमाड और अहमदनगर होते हुए हडपसर पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 05019/05020 गोरखपुर-दिल्ली विशेष ट्रेन 24 नवंबर को चलेगी और 25 नवंबर को वापस आएगी, जिसका संचालन कानपुर सेंट्रल के रास्ते होगा. वहीं, ट्रेन नंबर 05097/05098 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल 25 नवंबर को गोरखपुर से और 27 नवंबर को लोकमान्य तिलक से रवाना होगी. यह गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी और लखनऊ होते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और आगे झांसी, भोपाल, भुसावल और नासिक रोड के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाएगी.

