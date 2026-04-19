यात्रियों के लिए खुशखबरी: दिल्ली से मुंबई के बीच कोटा होकर चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन
सूरत के उपनगरीय स्टेशन उधना से बिहार के मधुबनी जिले में स्थित जयनगर स्टेशन तक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह कोटा भी रूकेगी.
Published : April 19, 2026 at 10:03 PM IST
कोटा: रेलवे गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को राहत देने के लिए समर स्पेशल ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चल रहा है. यह ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मुंबई के दादर के बीच चलेगी. ट्रेन पूरी तरह से एसी स्पेशल है. यह 21 अप्रैल से 16 जुलाई तक चलेगी. दोनों तरफ से ट्रेन 13-13 फेरे करेगी. यह ट्रेन कोटा होकर चलेगी.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 04002 हजरत निजामुद्दीन दादर वीकली एसी समर स्पेशल ट्रेन 21 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच चलेगी. यह ट्रेन हर मंगलवार रात 11:45 निजामुद्दीन से रवाना होगी. उसके बाद अगले दिन बुधवार सुबह 10:05 पर कोटा और रात 10:40 पर दादर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04001 दादर हजरत निजामुद्दीन वीकली एसी समर स्पेशल 23 अप्रैल से 16 जुलाई के बीच चलेगी. यह गुरुवार रात 12:15 पर दादर से रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 1 बजे कोटा और रात 9:35 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी. ट्रेन में 12 थर्ड एसी, 5 सेकंड एसी, दो फर्स्ट एसी सहित 19 कोच हैं. आते और जाते समय कोसीकलां, मथुरा, गंगापुर सिटी, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत व बोरीवली स्टेशन पर ठहराव लेगी.
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उधना जयनगर के बीच समर स्पेशल की एक ट्रिप: सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि सूरत के उपनगरीय स्टेशन उधना से बिहार के मधुबनी जिले में स्थित जयनगर स्टेशन तक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. ट्रेन नंबर 09091 उधना जयनगर रात 9:40 पर उधना से रवाना होगी. उसके बाद सोमवार अगले दिन सुबह 9:40 बजे कोटा पहुंचेगी. जिसके बाद मंगलवार रात 7 बजे यह जयनगर पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09092 जयनगर उधना जयनगर से 22 अप्रैल बुधवार शाम 5:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद गुरुवार 23 अप्रैल रात 1:10 पर कोटा और अगले दिन शुक्रवार दोपहर 12:30 पर उधना पहुंचेगी. ट्रेन पूरी तरह से अनरिजर्व्ड रहेगी. इसमें 18 जनरल कोच लगाए जा रहे हैं. ट्रेन आते और जाते समय सयान, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा फोर्ट, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल व शिशो पर रुकेगी.