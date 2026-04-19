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यात्रियों के लिए खुशखबरी: दिल्ली से मुंबई के बीच कोटा होकर चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन

कोटा: रेलवे गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को राहत देने के लिए समर स्पेशल ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चल रहा है. यह ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मुंबई के दादर के बीच चलेगी. ट्रेन पूरी तरह से एसी स्पेशल है. यह 21 अप्रैल से 16 जुलाई तक चलेगी. दोनों तरफ से ट्रेन 13-13 फेरे करेगी. यह ट्रेन कोटा होकर चलेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 04002 हजरत निजामुद्दीन दादर वीकली एसी समर स्पेशल ट्रेन 21 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच चलेगी. यह ट्रेन हर मंगलवार रात 11:45 निजामुद्दीन से रवाना होगी. उसके बाद अगले दिन बुधवार सुबह 10:05 पर कोटा और रात 10:40 पर दादर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04001 दादर हजरत निजामुद्दीन वीकली एसी समर स्पेशल 23 अप्रैल से 16 जुलाई के बीच चलेगी. यह गुरुवार रात 12:15 पर दादर से रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 1 बजे कोटा और रात 9:35 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी. ट्रेन में 12 थर्ड एसी, 5 सेकंड एसी, दो फर्स्ट एसी सहित 19 कोच हैं. आते और जाते समय कोसीकलां, मथुरा, गंगापुर सिटी, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत व बोरीवली स्टेशन पर ठहराव लेगी.