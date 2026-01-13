ETV Bharat / state

दिल्ली के लाखों लोगों के लिए के लिए गुड न्यूज, नांगलोई-नजफगढ़ रोड बनेगी मानसून-प्रूफ, जलभराव और ट्रैफिक से मिलेगी राहत

दिल्ली एलजी और सीएम रेखा गुप्ता ने नांगलोई-नजफगढ़ सड़क सुदृढ़ीकरण और नालों के निर्माण से जुड़ी 64 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया.

पश्चिमी दिल्ली को 64 करोड़ की विकास सौगात
पश्चिमी दिल्ली को 64 करोड़ की विकास सौगात (रेखा गुप्ता एक्स हैंडल)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 8:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज है. मानसून के दौरान वर्षों से जलभराव, टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम की समस्या झेल रहे नांगलोई-नजफगढ़ कॉरिडोर को अब स्थायी समाधान मिलने जा रहा है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 64 करोड़ रुपये की लागत से सड़क सुदृढ़ीकरण और आधुनिक ड्रेनेज परियोजना का शिलान्यास किया है. इस परियोजना के पूरा होते ही यह इलाका मानसून-प्रूफ बन जाएगा. बरसात में लोगों की रोजमर्रा की परेशानी खत्म हो जाएगी.

नांगलोई-नजफगढ़ रोड पश्चिमी दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है. लंबे समय से यह सड़क बारिश के मौसम में जलभराव, नालों के ओवरफ्लो, गड्ढों और जाम की वजह से आम लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी. अब इस पूरे कॉरिडोर को आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और मजबूत सड़क संरचना के साथ नया रूप दिया जाएगा, जिससे न केवल जल-निकासी सुधरेगी बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर होगी.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि नांगलोई और नजफगढ़ के लोगों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है. यह क्षेत्र लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा था. यहां की समस्याएं वर्षों से लंबित थीं. 64 करोड़ रुपये की इस परियोजना से सड़क, ड्रेनेज, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज का समग्र विकास होगा, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा.

उपराज्यपाल ने सितंबर 2024 में अपने क्षेत्रीय दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय मुंडका, नांगलोई, कंझावला और आसपास के इलाकों में हालात बेहद खराब थे. सड़कों पर सीवर का पानी बह रहा था, जगह-जगह गड्ढे थे. गंदगी के कारण लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया था. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की उपेक्षा के चलते काम आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठाया है.

राजधानी की जलनिकासी व्यवस्था होगी दुरुस्त

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ''यह परियोजना पश्चिमी दिल्ली के नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात है. सरकार ने बीते 11 महीनों में दिल्ली की बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. नांगलोई-नजफगढ़ रोड परियोजना उसी संकल्प का परिणाम है, जिससे वर्षों से चली आ रही जलभराव और जर्जर सड़कों की समस्या का अंत होगा.''

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे शहर की जलनिकासी व्यवस्था को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से दुरुस्त कर रही है. किराड़ी-मुंडका हॉल्ट सप्लीमेंट्री ड्रेन परियोजना से लगभग 1500 एकड़ क्षेत्र को जलभराव से राहत मिलेगी. जबकि, एमबी रोड स्टॉर्म ड्रेन परियोजना दक्षिण दिल्ली की बड़ी समस्या का समाधान करेगी. इसके अलावा, किराड़ी-रिठाला ट्रंक ड्रेन परियोजना सेउत्तर-पश्चिम दिल्ली के लोगों को लाभ पहुंचेगा.

जलभराव-मुक्त दिल्ली सरकार की प्राथमिकता

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र की सड़कें कई वर्षों से अत्यंत जर्जर थीं. सरकार ने पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लेते हुए निविदा प्रक्रिया पूरी की और अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि इन सड़कों पर पांच वर्षों की गुणवत्ता गारंटी होगी और यदि इस अवधि में सड़क खराब होती है तो संबंधित ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. वहीं, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह परियोजना केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुगम और जलभराव-मुक्त दिल्ली के सरकार के संकल्प का प्रतीक है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में इस कॉरिडोर पर मेट्रो जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे आवागमन और आसान होगा.

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

बता दें कि इस परियोजना के तहत 64.04 करोड़ रुपये की लागत से नांगलोई-नजफगढ़ रोड पर नए स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बनाए जाएंगे. साथ ही पुराने ड्रेनों का सुधार किया जाएगा. रणहौला, नजफगढ़ (साहिबी नदी) और मुंगेशपुर ड्रेन से उचित आउटफॉल कनेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा. सेंट्रल वर्ज में आरसीसी क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे, ताकि बारिश के मौसम में भी जल-निकासी निर्बाध रहे. यह परियोजना लोक निर्माण विभाग (PWD) की तीन डिवीजनों WR-1, WR-2 और SWR-2 द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जा रही है. साथ ही एमसीडी, डीडीए, आई एंड एफसी, डीजेबी, बीएसईएस, आईजीएल और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से इसे लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने की योजना है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली विधानसभा में भावुक हुईं सीएम रेखा गुप्ता, बोलीं- 'एक महिला मुख्यमंत्री का काम करना विपक्ष को नहीं आ रहा रास'
  2. संशोधित बजट अनुमान: बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर दिल्ली सरकार का जोड़; मेट्रो, बिजली और सड़कों के लिए बढ़ाया खजाना
  3. ''आतिशी ने गुरुओं का अपमान किया, उन्हें माफी नहीं सजा मिले''; मंत्री प्रवेश वर्मा का नेता विपक्ष पर हमला
  4. दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण को लेकर हंगामा, मार्शल आउट किए गए AAP विधायक; आतिशी के खिलाफ BJP का प्रदर्शन
  5. आतिशी के बयान पर दिल्ली में सियासी संग्राम, AAP दफ्तर के बाहर BJP का प्रदर्शन; इस्तीफे की मांग
  6. दिल्ली विधानसभा शीतकालीन: सत्र के चौथे दिन भी आतिशी की टिप्पणी पर खत्म नहीं हुआ गतिरोध, कार्यवाही तीन बार स्थगित
  7. दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र: आतिशी की टिप्पणी पर गतिरोध जारी, स्पीकर ने वीडियो क्लिप जांच के लिए भेजा

TAGGED:

WESTERN DELHI DEVELOPMENT PROJECTS
NANGLOI NAJAFGARH ROAD PROJECTS
नांगलोई नजफगढ़ रोड परियोजना
DELHI GOVT DEVELOPMENT PROJECT
NANGLOI NAJAFGARH ROAD CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.