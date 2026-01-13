ETV Bharat / state

दिल्ली के लाखों लोगों के लिए के लिए गुड न्यूज, नांगलोई-नजफगढ़ रोड बनेगी मानसून-प्रूफ, जलभराव और ट्रैफिक से मिलेगी राहत

पश्चिमी दिल्ली को 64 करोड़ की विकास सौगात ( रेखा गुप्ता एक्स हैंडल )