कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए खुशखबरी: 682 अतिरिक्त कृषि यंत्रों का मिलेगा लाभ, 10 नवंबर को निकलेगा ड्रा, ऐसे करें आवेदन

कुरुक्षेत्र के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 682 कृषि यंत्र अनुदान पर मिलेंगे. अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें...

Good news for Kurukshetra farmers
कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए खुशखबरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 10:44 AM IST

4 Min Read
कुरुक्षेत्र:हरियाणा सरकार और कृषि विभाग मिलकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसके तहत किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे अपने खेतों में फसल अवशेष का सही प्रबंधन कर सकें. साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रख सकें. हर साल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाते हैं. इसी कड़ी में साल 2025-26 के लिए भी विभाग की ओर से किसानों से विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

682 मशीन का रखा अतिरिक्त लक्ष्य: इस बारे में कुरुक्षेत्र जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. करमचंद ने बताया कि, "कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत इस बार 2006 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें से 915 किसानों के आवेदन स्वीकार किए गए और ड्रा के माध्यम से कृषि यंत्रों का चयन किया गया. अब जिला कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए 682 मशीनों का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत और खुशी की बात है.

मिलेंगे ये कृषि यंत्र: डॉ. करमचंद ने बताया कि, "विभाग द्वारा अब जिला कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए 682 मशीनों का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें 20 बेलिंग मशीनें, 11 ट्रैक्टर माउंटेड लोडर, एक स्वचालित रीपर-कम बाइंडर, 3 ट्रैक्टर चालित टेडर मशीनें, 45 स्ट्रा रैक, 64 पिड़ी स्ट्रा चॉपर/मल्चर, 167 सुपर सीडर, 9 स्मार्ट सीडर, 6 हैप्पी सीडर, 39 रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, 5 सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, 5 कॉप रीपर, 2 सरफेस सीडर, 6 स्पेडिकल जीरो टिल ड्रिल, 65 जीरो ड्रिल और 105 श्रव-मास्टर/रोटरी स्लेशर शामिल हैं. जिन किसानों को इनमें से किसी भी कृषि यंत्र की आवश्यकता है, वे आवेदन कर अनुदान पर इन मशीनों का लाभ उठा सकते हैं.

10 नवंबर को निकाला जाएगा ड्रा: जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. करमचंद ने बताया कि आवेदन का चयन कृषि विभाग के पोर्टल पर तैयार किए गए सॉफ्टवेयर ड्रा के माध्यम से किया जाएगा. जिला स्तरीय कमेटी, जिला उपयुक्त की अध्यक्षता में, 10 नवंबर को सुबह 11:00 बजे ड्रा निकाले जाएंगे. जिन किसान भाइयों ने आवेदन करना है, वे जल्दी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा विभाग द्वारा नई 682 मशीनों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं, जिनके लिए किसान भाई आवेदन कर सकते हैं.

वेरिफिकेशन के लिए जमा करवानी होगी ये डॉक्यूमेंट: आगे उन्होंने बताया कि ड्रॉ के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा कि उनको कौन सा कृषि यंत्र किस किसान को दिया गया है. उसके के बाद आवेदन प्रिंट , पैन कार्ड, फैमिली आईडी , ट्रैक्टर की वैलिड आरसी , फसल ब्यूरो की प्रति पोर्टल पर अपलोड किया गया स्वयं घोषणा पत्र कृषि विभाग कार्यालय में वेरिफिकेशन के लिए जमा करवानी होगी, लेकिन इसका लाभ वही किसान ले सकता है.

30 नवंबर तक खरीद सकते हैं कृषि यंत्र:जिला कृषि उपनिदेशक ने बताया कि जो किसान पिछले 3 वर्षों में अनुदान पर मशीन नहीं ले सके और दस्तावेज जांच पूरी हो गई है, उन्हें मशीनों की खरीद और ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएंगे. किसान 30 नवंबर तक किसी भी डीलर से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं और खरीदी गई मशीन का बिल, फोटो डीलर के माध्यम से पोर्टल पर 10 दिसंबर तक अपलोड कर सकते हैं, जिससे वे इसका लाभ ले सकेंगे. जिन किसान भाइयों को पहले ड्रॉ में किसी भी कृषि यंत्र के लिए चुना गया था, लेकिन मशीन खरीद नहीं पाए थे, वे भी 30 नवंबर तक मशीन खरीदकर इसका लाभ ले सकते हैं.

