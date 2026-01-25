ETV Bharat / state

खाटू श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी: दिल्ली से रींगस के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन, जानिए क्या है टाइमिंग

नई दिल्ली: खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या और धार्मिक आस्था को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग सुगमता से अपनी यात्रा पूरी कर सकें.

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलगाड़ी संख्या 04472 दिल्ली सराय रोहिल्ला – रींगस जंक्शन स्पेशल दिनांक 25 जनवरी को एक फेरे के लिए चलाई जाएगी. यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला से शाम 19:10 बजे रवाना होगी, जो रात में तड़के 00:10 बजे रींगस जंक्शन पहुंचेगी. इसी क्रम में वापसी दिशा में रेलगाड़ी संख्या 04471 रींगस जंक्शन – दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल दिनांक 26 जनवरी को एक फेरा लगाएगी. यह विशेष ट्रेन रींगस जंक्शन से 2:00 बजे प्रस्थान कर सुबह 6:50 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी.



रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन विशेष ट्रेनों का संचालन विशेष रूप से खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया जा रहा है. रींगस जंक्शन खाटू धाम का प्रमुख नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क मार्ग से मंदिर पहुंचते हैं. त्योहारों व विशेष अवसरों पर यहां यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है.



मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इन ट्रेनों का ठहराव मार्ग में आने वाले प्रमुख स्टेशनों दिल्ली कैंट, गुरुग्राम (गुड़गांव), पटौदी रोड व रेवाड़ी जंक्शन पर होगा. इससे हरियाणा व दिल्ली क्षेत्र के यात्रियों को भी सीधी सुविधा मिलेगी. चूंकि ये ट्रेनें अनारक्षित श्रेणी की हैं. ऐसे में यात्री सामान्य टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे, जिससे अचानक यात्रा की योजना बनाने वालों को भी राहत मिलेगी.

रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से स्टेशन पहुंचें, भीड़ को देखते हुए सावधानी बरतें. यात्रा के दौरान रेलवे नियमों का पालन करें. यह विशेष पहल श्रद्धालुओं की आस्था व सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुगम, सुरक्षित व व्यवस्थित बन सके.