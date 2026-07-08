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अब सिर्फ वेतन नहीं, करोड़ों की सुरक्षा भी, बिजली बोर्ड के 43 हजार कर्मचारी-पेंशनरों को मिला बड़ा तोहफा!

हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है.

HIMACHAL ELECTRICITY BOARD EMPLOYEES
बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 11:20 AM IST

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शिमला: हर महीने खाते में आने वाली सैलरी अब केवल आय का माध्यम नहीं रहेगी, अब करोड़ों रुपए की वित्तीय सुरक्षा की ढाल भी बनेगी. हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड प्रबंधन ने अपने करीब 43 हजार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऐसी कर्मचारी हितैषी पहल की है, जिससे उन्हें बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ 30 लाख रुपए से लेकर 1.50 करोड़ रुपए तक का बीमा सुरक्षा कवच भी मिलेगा. बोर्ड ने सात इम्पैनल्ड बैंकों के साथ कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनरों की वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बोर्ड का अब तक का एक बड़ा कदम माना जा रहा है. विद्युत भवन कुमार हाउस शिमला में आयोजित कार्यक्रम में बिजली बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. प्रभोध सक्सेना की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. बोर्ड की ओर से मुख्य लेखा परीक्षक अर्जुन सिंह ठाकुर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि सातों बैंकों के अधिकृत प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे. समझौते में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉपरेटिव बैंक और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं.

कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत पात्र

कर्मचारियों और पेंशनरों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्थायी पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता कवर, टर्म लाइफ इंश्योरेंस सहित कई मूल्यवर्धित बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी. बीमा कवर वेतनमान के अनुसार 30 लाख रुपए से लेकर 1.50 करोड़ रुपए तक होगा. अध्यक्ष डॉ. प्रभोध सक्सेना ने इसे कर्मचारियों और पेंशनरों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया. वहीं, बिजली बोर्ड जेसीसी के प्रतिनिधि हीरा लाल वर्मा ने इस पहल को कर्मचारी हित में ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए बोर्ड प्रबंधन की सराहना की है.

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