हार्ट पेशेंट्स के लिए गुड न्यूज: IIT कानपुर का नया बायोसेंसर 90 सेकंड में देगा रिपोर्ट, नेचुरल स्टेंट भी तैयार
IIT कानपुर ने तैयार किया अनोखा बायोडिग्रेडेबल स्टेंट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:59 AM IST
कानपुर: आईआईटी ने एक बार फिर मेडिकल साइंस में नया रिसर्च किया है. ये शोध दिल के मरीजों के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा. इसके पूरी तरह से विकसित हो जाने पर दिल के मरीजों को जल्द से जल्द इलाज मिल जाएगा.
अब एक से डेढ़ मिनट में रिपोर्ट: दिल के मरीजों को जैसे ही ये जानकारी मिलती है, कि उनके शरीर में एथरोस्क्लेरोसिस की स्थिति है या ये पता लग जाता है, कि उनकी धमनियों में ब्लॉकेज हो गया है तो वह बहुत अधिक घबरा जाते हैं. उन्हें हमेशा हार्टअटैक का डर सताने लगता है. वहीं, मौजूदा समय में जब इस तरह की स्थितियों में मरीजों का सैंपल कलेक्शन होता है, और रिपोर्ट सामने आती हैं तो उस पूरी प्रक्रिया में सात से आठ घंटे का औसतन समय लग जाता है, पर अब आईआईटी कानपुर में एक ऐसा बायोसेंसर तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से एथरोस्क्लेरोसिस की स्थिति में महज एक से डेढ़ (60 से 90 सेकेंड) मिनट में पूरी रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने होगी. इसमें जो बायो मार्कर लगे हैं, वह मरीज की स्थिति को इंटरवेट करने में बहुत अधिक कारगर सिद्ध होंगे.
मेरे सुपरविजन में पीएचडी स्कॉलर तमोजित सांतरा और उन्होंने मिलकर इस बायोसेंसर को बनाने की दिशा में शोध कार्य शुरू किया, जो अब लगभग पूरा होने वाला है. इस तकनीक से संबंधित कुछ अवयवों पर जहां उन्हें पेटेंट मिल गया, वहीं कुछ पर अभी पेटेंट आना बाकी है. इस तकनीक की मदद से हार्ट पेशेंट के सैंपल प्रोसेसिंग टाइम को भी बहुत कम किया जा सकेगा और मरीज को जल्द से जल्द इलाज मिल जाएगा. जो समस्या होगी, डॉक्टर उसे भांपते हुए फौरन ही जरूरी दवाएं मरीजों को दे सकेंगे.- प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्रा, आईआईटी कानपुर, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग
हल्दी और शहद की कोटिंग से पहली बार बना स्टंट: प्रो.संतोष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने और पीएचडी स्कॉलर तमोजित ने मिलकर पहली बार एक ऐसा स्टंट बनाया है, जो हल्दी और शहद की कोटिंग से मिलकर बना है. अभी तक जो स्टंट हार्ट पेशेंट के लगाए जाते रहे हैं वह स्टील, प्लास्टिक आदि अन्य धातुओं से मिलकर बने होते हैं. जिनके अपने किसी न किसी माध्यम से दुष्प्रभाव भी हैं, पर हल्दी और शहद की कोटिंग वाला स्टंट पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है. यह एक समय बाद शरीर में खुद घुल जाएगा. वहीं, इस स्टंट के माध्यम से जो दवाएं हार्ट तक पहुंचनी हैं वह आसानी से जाती रहेंगी. यह स्टंट भी ठीक वैसे ही काम करेगा, जैसे अभी तक जिन स्टंट का उपयोग किया जा रहा है वह करते हैं. उन्होंने कहा, इस तकनीक पर कुछ पेटेंट मिल गए हैं, कुछ मिलना बाकी हैं. साथ ही ये भी कहा, यह दोनों ही उत्पाद बहुत जल्द भारतीय बाजारों में भी आएंगे. हल्दी और शहद की कोटिंग से बने स्टंट का एनीमल ट्रायल शुरू करा दिया गया है.
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