अच्छी खबर : IGNP का नहरी पानी हेवी मेटल जांच में पूरी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और शुद्ध
डीडवाना-कुचामन जिले को मिलने वाले पेयजल को लेकर आमजन के बीच फैली अफवाहों पर अब वैज्ञानिक जांच ने पूर्ण विराम लगा दिया है.
Published : July 10, 2026 at 10:25 PM IST
कुचामनसिटी: राजस्थान में डीडवाना-कुचामन जिले के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) से जिले को मिलने वाले पेयजल को लेकर आमजन के बीच फैली भ्रांतियों और अफवाहों पर अब वैज्ञानिक जांच ने पूर्ण विराम लगा दिया है. जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देशों के तहत जिले को मिलने वाले नहरी पेयजल के नमूनों की राजस्थान सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) की राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, जयपुर में हेवी मेटल जांच करवाई गई.
जांच रिपोर्ट में पानी पूरी तरह स्वच्छ, सुरक्षित एवं मानकों के अनुरूप पाया गया. रिपोर्ट के अनुसार पानी में आर्सेनिक, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मर्करी, निकेल, सेलेनियम और जिंक सहित किसी भी प्रकार के हेवी मेटल का अंश नहीं मिला तथा सभी परिणाम "एनडी (Not Detected)" पाए गए. इन धातुओं के अंश अगर किसी पानी में रहते है तो लोगों में कैंसर और अन्य घटक बीमारियां होने की संभावना रहती है. ऐसे में नहरी पानी की जांच के परिणाम ने सभी आशंकाओं को खत्म कर दिया है.
डीडवाना नहरी जल परियोजना कार्यालय में सहायक अभियंता (नहरी परियोजना) राजपाल सिंह ने बताया कि डीडवाना-कुचामन जिले को मिलने वाला नहरी पानी बीकानेर के नोखा दहिया से होकर आता है, जहां पानी का वैज्ञानिक तरीके से शुद्धिकरण किया जाता है. सभी गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद ही यह पानी जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए भेजा जाता है. उन्होंने कहा कि पानी की कमी से जूझ रहे जिलेवासियों के लिए इंदिरा गांधी नहर का पानी किसी वरदान से कम नहीं है. हाल ही में हुई हेवी मेटल जांच ने भी यह साबित कर दिया है कि जिले में सप्लाई हो रहा नहरी पानी पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध है. इसमें किसी प्रकार का दूषित पानी, हानिकारक केमिकल या गंदगी नहीं है.
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वहीं, अधिशासी अभियंता (नहरी परियोजना) अजीत सिंह ने बताया कि जिले में आने वाले नहरी पानी की नियमित रूप से गुणवत्ता जांच करवाई जाती है. जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद विशेष रूप से हेवी मेटल अवशेषों की जांच जयपुर की उच्च स्तरीय प्रयोगशाला में करवाई गई, जिसमें किसी भी प्रकार के हेवी मेटल नहीं पाए गए.
इससे स्पष्ट हो गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से डीडवाना-कुचामन, जिले को मिलने वाला पेयजल पूरी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और शुद्ध है. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें और निश्चिंत होकर नहरी पेयजल का उपयोग करें.
अधिशासी अभियंता नहरी परियोजना अजीत सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय मीटिंग के दौरान जिला कलेक्टर अवधेश मीणा द्वारा यह आदेश दिया गया था कि एक बार इसकी पूरी तरह से जांच की जाए कि कहीं IGNP का नहरी पानी हेवी मेटल केमिकल तो नहीं आ रहा. उसी को लेकर जांच की गई, क्योंकि कलेक्टर के पास कुछ इस तरह की शिकायत आई थी कि रास्ते में बहुत जगह पर बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं. कहीं उनका गंदा पानी तो मिक्स नहीं हो रहा था.
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इसी को लेकर यह जांच करवाई गई और यह जांच केवल जयपुर में ही होती है. हेवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मर्करी, निक्कल, सेलेनियम, जिंक इत्यादि. साथ उन्होंने बताया कि पूरे डीडवाना कुचामान जिले में करीब 16 लाख की आबादी को यह पानी मिलता है.