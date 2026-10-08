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आचार्य डिग्रीधारकों के लिए खुशखबरी ! अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत से प्रवक्ता पद पर आवेदन का रास्ता हुआ साफ

आचार्य डिग्रीधारकों के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत से प्रवक्ता पद पर आवेदन का रास्ता हुआ साफ. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से आचार्य (संस्कृत) उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को अब परेशान नहीं होना होगा, क्योकि उत्तर प्रदेश शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से निर्गत आचार्य (संस्कृत) विषय की उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि है.

साथ ही ये ऐसे आचार्य उपाधिधारी अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-06/2026, दिनांक 15 सितम्बर 2026 के अन्तर्गत प्रवक्ता (संस्कृत) पद के लिए आवेदन करने में कोई कठिनाई नहीं है.

सरकार के जारी शासनादेश उन सभी विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके मध्य प्रवक्ता (संस्कृत) के हाल में प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित शैक्षिक अर्हता को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) बिहारी लाल शर्मा ने इस विषय को विश्वविद्यालय के आचार्य उपाधिधारी विद्यार्थियों के शैक्षिक हित एवं उनके भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय मानते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष तथ्यपरक रूप से उठाया. कुलपति ने इस सन्दर्भ में मुख्यमन्त्री कार्यालय से भी संवाद स्थापित कर पूरे विषय से अवगत कराया. संवाद के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि विज्ञापन में उत्पन्न स्थिति किसी प्रकार की नीतिगत असहमति अथवा संस्कृत विषय की उपेक्षा का परिणाम नहीं थी, बल्कि विज्ञापन की भाषा, शब्दावली अथवा कार्यालयीय स्तर पर हुई भ्रान्ति के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी. कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा के मुताबिक, जैसे ही यह विषय मुख्यमन्त्री के कार्यालय के संज्ञान में लाया गया, मुख्यमन्त्री कार्यालय विषय की गम्भीरता एवं विद्यार्थियों के हित को तत्काल समझते हुए इसके समाधान के लिए आश्वस्त किया गया और शासन स्तर से इसका उचित समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में त्वरित कार्यवाही की गई. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज को पत्र जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया गया. शासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्वविद्यालय से निर्गत आचार्य (संस्कृत) विषय की उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि है तथा आचार्य (संस्कृत) योग्यताधारी अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत प्रवक्ता (संस्कृत) पद के लिए आवेदन करने में कोई कठिनाई नहीं है.