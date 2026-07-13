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औद्योगिक संकट के बीच अच्छी खबर, यूपी के लेदर निर्यातकों के लिए खुले कंबोडिया के रास्ते

कारोबार विस्तार पर चर्चा: कंबोडिया में हुए कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटवियर एसोसिएशन में भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए. सीफा फुटवियर कॉन्फ्रेंस में विश्व के राष्ट्रीय लेदर एवं फुटवियर उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वैश्विक लेदर एवं फुटवियर उद्योग के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया. सीएलई के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने विभिन्न देशों के प्रमुख लेदर एवं फुटवियर उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में भाग लिया, जो वैश्विक उद्योग की सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान तथा रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

कानपुर: लगातार औद्योगिक चुनौतियों का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए अब कंबोडिया से राहत भरी खबर सामने आई है. बहुत जल्द अब निर्यातक कंबोडिया समेत अन्य देशों से अपना कारोबार विस्तार कर सकेंगे. इसके लिए बहुत जल्द दोनों ही देश के कारोबारी की मुलाकात भी होगी.

वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने, सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने के मकसद से ही हम अब अपने कारोबार को विस्तार देंगे. - मुख्तारुल अमीन, सीएलई के वाइस चेयरमैन

भारत पर टिकी सबकी निगाहें: इस सम्मेलन में सहभागिता उच्च गुणवत्ता वाले लेदर, फुटवियर, लेदर गुड्स तथा संबद्ध उत्पादों के लिए भारत की एक विश्वसनीय वैश्विक सोर्सिंग गंतव्य के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित करती है. साथ ही, यह काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, वैश्विक बाजारों तक पहुंच का विस्तार करने और भारत सरकार के निर्यात संवर्धन एवं भारत को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को भी प्रतिबिंबित करती है.



कंबोडिया प्रवास के दौरान सीएलई के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन वहां की प्रमुख फुटवियर एवं लेदर विनिर्माण इकाइयों का भी दौरा करेंगे. वे कंबोडिया के विनिर्माण तंत्र का अध्ययन करेंगे तथा भारत और कंबोडिया के बीच औद्योगिक सहयोग को और सुदृढ़ करने की संभावनाओं का पता लगाएंगे. इसके साथ ही मुख्तारुल अमीन कंबोडिया में भारत के राजदूत से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें भारत और कंबोडिया के बीच लेदर एवं फुटवियर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की भावी संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी.

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