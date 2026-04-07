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खुशखबरी : कोटा से एक और समर स्पेशल ट्रेन चलेगी, सोगरिया से धनबाद के बीच लगाएगी चक्कर

कोटा: कोटा से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और झारखंड की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. कोटा रेल मंडल झारखंड के धनबाद तक के लिए समर स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है. यह वीकली स्पेशल ट्रेन 16 अप्रैल से शुरू होगी, जो 11 जुलाई तक चलेगी. यह ट्रेन कोटा के उपनगरीय स्टेशन सोगरिया से चलेगी. ट्रेन आने और जाने दोनों तरफ से 13-13 फेरे करेगी. इसमें कोटा रेल मंडल के पांच स्टेशनों से यात्री सफर कर सकेंगे.

कोटा के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09821 सोगरिया-धनबाद वीकली समर स्पेशल 16 अप्रैल से 9 जुलाई के बीच 13 फेरे करेगी. यह प्रत्येक गुरुवार को सोगरिया से रवाना होगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 09822 धनबाद-सोगरिया वीकली समर स्पेशल 18 अप्रैल से 11 जुलाई के बीच 13 ट्रिप करेगी. धनबाद से यह प्रत्येक शनिवार को रवाना होगी. फिलहाल, ट्रेन की बुकिंग दोनों तरफ से शुरू नहीं हुई है. जल्द ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर पर इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी. ट्रेन में 1 ब्रेकवान, 1 दिव्यांग कोच, 4 जनरल, 5 स्लीपर, 2 थर्ड एसी, 7 थर्ड एसी इकोनॉमी व 2 सेकंड एसी मिलाकर कुल 22 कोच होंगे.