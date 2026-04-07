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खुशखबरी : कोटा से एक और समर स्पेशल ट्रेन चलेगी, सोगरिया से धनबाद के बीच लगाएगी चक्कर

ट्रेन में 1 दिव्यांग कोच, 4 जनरल, 5 स्लीपर, 2 थर्ड एसी, 7 थर्ड एसी इकोनॉमी व 2 सेकंड एसी मिलाकर कुल 22 कोच होंगे.

Summer Special Train
कोटा के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
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कोटा: कोटा से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और झारखंड की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. कोटा रेल मंडल झारखंड के धनबाद तक के लिए समर स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है. यह वीकली स्पेशल ट्रेन 16 अप्रैल से शुरू होगी, जो 11 जुलाई तक चलेगी. यह ट्रेन कोटा के उपनगरीय स्टेशन सोगरिया से चलेगी. ट्रेन आने और जाने दोनों तरफ से 13-13 फेरे करेगी. इसमें कोटा रेल मंडल के पांच स्टेशनों से यात्री सफर कर सकेंगे.

कोटा के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09821 सोगरिया-धनबाद वीकली समर स्पेशल 16 अप्रैल से 9 जुलाई के बीच 13 फेरे करेगी. यह प्रत्येक गुरुवार को सोगरिया से रवाना होगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 09822 धनबाद-सोगरिया वीकली समर स्पेशल 18 अप्रैल से 11 जुलाई के बीच 13 ट्रिप करेगी. धनबाद से यह प्रत्येक शनिवार को रवाना होगी. फिलहाल, ट्रेन की बुकिंग दोनों तरफ से शुरू नहीं हुई है. जल्द ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर पर इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी. ट्रेन में 1 ब्रेकवान, 1 दिव्यांग कोच, 4 जनरल, 5 स्लीपर, 2 थर्ड एसी, 7 थर्ड एसी इकोनॉमी व 2 सेकंड एसी मिलाकर कुल 22 कोच होंगे.

पढ़ें: भगत की कोठी–दानापुर के बीच चलेगी 15 ट्रिप समर स्पेशल ट्रेन, 8 अप्रैल से होगा संचालन

यह रहेगी टाइम टेबल: ट्रेन नंबर 09821 सोगरिया स्टेशन से गुरुवार रात 11:10 बजे रवाना होगी. इसके बाद रात 11:55 बजे बारां पहुंचेगी. अगले दिन शुक्रवार दोपहर 2:50 बजे प्रयागराज छिवकी स्टेशन पहुंचेगी, वहीं अगले दिन शनिवार तड़के 3:45 बजे धनबाद पहुंच जाएगी. इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09822 धनबाद से शनिवार सुबह 5:15 बजे रवाना होगी. इसके बाद रविवार दोपहर 2:25 बजे प्रयागराज छिवकी स्टेशन पहुंचेगी, फिर रविवार सुबह 5:33 बजे बारां पहुंचेगी और 7:35 बजे कोटा के सोगरिया स्टेशन पहुंच जाएगी. ट्रेन आते और जाते समय बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रुठियाई, गुना, अशोकनगर, महादेव खेड़ी, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय), भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद (एन रोड), गया, कोडरमा, पार्श्वनाथ व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमोह स्टेशन पर रुकेगी.

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