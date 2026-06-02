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पेड़ की छांव में सजी सीएम साय की चौपाल, गारपा गांव में नक्सलवाद समाप्ति के बाद बही विकास की बयार

गारपा गांव में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद सुशासन तिहार का आयोजन किया गया. सीएम साय ने पेड़ की छांव में बैठकर समस्याएं सुनीं.

CM Sai assured to fulfill the demands
पेड़ की छांव में सजी सीएम साय की चौपाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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नारायणपुर : नारायणपुर जिले के गारपा गांव में सुशासन तिहार मनाया गया.आपको बता दें कि इस गांव में कभी नक्सलवाद और भय ग्रामीणों के जीवन पर हावी था.लेकिन आज इसी गांव में पेड़ की छांव तले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खाट पर बैठकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल दिखाई दिया. ग्रामीणों ने नक्सलवाद के खात्मे के बाद मिले नए जीवन, बढ़ते विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया.

संवाद के दौरान ग्रामीणों ने भावुक होकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया. ग्रामीणों ने कहा कि एक समय ऐसा था जब नक्सलवाद के कारण वे भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन जीने को मजबूर थे. कई परिवारों को अपने घर, खेत और गांव छोड़कर शहरों में जाकर बसना पड़ा था. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.

Women asked for facilities from CM Sai
महिलाओं ने सीएम साय से मांगी सुविधाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पेड़ की छांव में सजी सीएम साय की चौपाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलवाद के खात्मे के बाद क्षेत्र में विकास और विश्वास दोनों बढ़े हैं. आज गांवों तक सड़कें पहुंच रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिल रहे हैं, पेयजल सुविधाओं का विस्तार हुआ है, महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंच रहा है, बिजली और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से राशन सीधे घरों तक पहुंच रहा है. जिसे लेने पहले 40 किलोमीटर पैदल जाना होता था- चैते बाई, ग्रामीण महिला

CM Sai assured to fulfill the demands
सीएम साय ने मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जो लोग कभी भय के कारण पलायन कर गए थे, वे अब वापस अपने गांव लौटकर नया जीवन शुरू कर रहे हैं. मुख्यमंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं गई है. इनमें गारपा तक जाने वाली सड़क को और अधिक सुदृढ़ करने, गांव में हाई स्कूल भवन निर्माण, 50 सीटर अस्पताल की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा अन्य बुनियादी विकास कार्यों की मांग प्रमुख रही-दसरू राम, ग्रामीण

सीएम साय ने मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुना और कई मांगों को पूरा करने की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अबूझमाड़ के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र के लोगों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है. कार्यक्रम के दौरान भावनात्मक दृश्य भी देखने को मिले. गांव के नन्हे बच्चों ने मुख्यमंत्री की तस्वीर भेंट की और मधुर कविता सुनाकर उनका स्वागत किया.

अबूझमाड़ लिख रहा परिवर्तन की कहानी

बच्चों की प्रस्तुति से मुख्यमंत्री सहित उपस्थित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भावुक हो उठे. मुख्यमंत्री ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. सुशासन तिहार के इस आयोजन ने यह संदेश भी दिया कि अबूझमाड़ अब केवल नक्सलवाद की पहचान नहीं बल्कि विकास, विश्वास, सुशासन और नई संभावनाओं की धरती बन रहा है.कभी नक्सलवाद के साये में जीवन बिताने वाला अबूझमाड़ आज परिवर्तन की नई कहानी लिख रहा है. ग्राम गारपा में आयोजित सुशासन तिहार केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीणों के बदले हुए जीवन, लौटते विश्वास और विकास की नई उम्मीदों का उत्सव बन गया.

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विष्णुदेव साय
GOOD GOVERNANCE TIHAR IN GARPA

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