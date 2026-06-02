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सुशासन तिहार में सुलझाई गई आम जनता की समस्याएं, मंत्री रामविचार नेताम ने सरकार के काम को सराहा

सुशासन तिहार में मिली सौगात रामानुजगंज नगरपालिका अंतर्गत आने वाले पंद्रह वार्ड के लिए काका लरंगसाय सुशासन तिहार के तहत समस्याओं का निवारण किया गया.आमजन की समस्या निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम सहित कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ सहित जिला प्रशासन के अफसर शिविर में पहुंचे. आम नागरिकों की उपस्थिति में लगभग 14 करोड़ 91 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया.

रामानुजगंज : रामानुजगंज में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया. जहां कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की मौजूदगी में नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत करोड़ों रूपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास भूमिपूजन किया. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ और सामग्री बांटी गई. इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे.



15 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्य का भूमिपूजन



रामानुजगंज में आयोजित सुशासन तिहार में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री नेताम ने नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत करीब 15 करोड़ रूपये की लागत से होने वाले विकास कार्य का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया. जिसमें नगर पालिका क्षेत्र में तालाब निर्माण, जल निकासी के लिए नाली निर्माण और पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने के उपाय होंगे.

बलरामपुर में सुशासन तिहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में अभी सुशासन तिहार चल रहा है. रामानुजगंज नगरपालिका क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में विभागों के स्टॉल लगाकर जनसुनवाई भी किया गया. साथ ही हमारी सरकार के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के लिए लगभग 15 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्य का भूमिपूजन किया गया. इसमें सड़क सीसी रोड, नाली, चौक चौराहे, मंगल भवन, तालाब, सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्य होंगे- रामविचार नेताम, कैबिनेट मंत्री









समस्या का समाधान करने चल रहा सुशासन तिहार

बलरामपुर जिले की नव पदस्थ कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि सुशासन शिविर के माध्यम से आमजनों की समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं.आवेदनों का त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है.

हिताग्राहियों को बांटी गई लाभ सामग्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिविर में पात्र एवं छूटे लोगों के त्वरित राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं. सामाजिक सुरक्षा के तहत परीक्षण के पश्चात पात्र पाए गए वृद्धजनों व जरूरतमंदों के पेंशन स्वीकृति प्रदान की जा रही है. आयुष्मान कार्ड तथा श्रम कार्ड सहित शासन द्वारा दी जाने वाली अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ सीधे आमजनों तक पहुंचाया जा रहा है- चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर

स्वच्छता के प्रति आमजनों को किया जागरूक



बलरामपुर कलेक्टर ने स्वच्छता के प्रति नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि कचरे को हमेशा डिब्बे में ही डालें, उसे बाहर खुले में बिल्कुल न फेंकें. साथ ही उन्होंने शासन की लोक-कल्याणकारी योजनाओं और आवास निर्माण पर विशेष जोर देते हुए कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र मिला है, वे सभी जल्द से जल्द अपने आवास निर्माण कार्य को पूर्ण कराएं यह हमारे लिए गर्व की बात है कि बलरामपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को अधिक राशि प्राप्त हुई है, इसलिए इस राशि का सही उपयोग कर समय पर अपने सपनों का घर तैयार करें.





योजनाओं की जानकारी देने लगाया स्टॉल



सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में विभागों के स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं की जानकारी आमजन को दी गई. इस दौरान मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान भी किया गया. साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग अन्नप्राशन एवं गोद भराई कार्यक्रम कराया गया. हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबी, आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र, किसान किताब तथा आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया गया.



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