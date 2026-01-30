ETV Bharat / state

सुकमा के जंगलों में सुशासन की नई कहानी, ग्रामीणों से सीधे संवाद में जुटा प्रशासन

इसके बाद ग्राम डब्बाकोंटा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां मरीजों से सीधे चर्चा कर यह जानने का प्रयास किया गया कि दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी प्रभावी हैं. कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों की उपलब्धता, नियमित स्वास्थ्य जांच और समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर शहरों की ओर न जाना पड़े.

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी ने ग्राम पिड़मेल के उप स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने वहां उपलब्ध दवाइयों, चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली. अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे मरीजों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने.

ग्रामीणों से बात कर योजनाओं का लाभ मिलने के बारे में ले रहे जानकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रशासनिक टीम का यह दौरा केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों के वास्तविक हालात समझने, ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने और शासकीय योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ.

सुकमा : कभी नक्सल प्रभाव और दहशत के साये में जीने को मजबूर रहे सुकमा जिले के सुदूर गांव अब धीरे धीरे बदलाव की नई कहानी लिख रहे हैं. जहां कभी सरकारी अमले का पहुंचना चुनौती माना जाता था, वहां अब प्रशासन खुद गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भरोसा दिला रहा है. इसी कड़ी में कलेक्टर अमित कुमार और पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण ने विकासखंड कोंटा के दूरस्थ ग्राम पिड़मेल, भेज्जी और डब्बाकोंटा का दौरा कर शासन की योजनाओं की जमीनी स्थिति का गहन निरीक्षण किया.

स्कूल में सुकमा प्रशासन (ETV Bharat Chhattisgarh)

शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर

दौरे के दौरान अधिकारियों ने ग्राम पिड़मेल की प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया. यहां कलेक्टर अमित कुमार ने बच्चों से सीधे बात कर उनकी पढ़ाई, विषयों की समझ और स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. बच्चों से बातचीत के दौरान उनकी मासूमियत और सीखने की उत्सुकता ने अधिकारियों को भावुक भी कर दिया.

कलेक्टर ने शिक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने शिक्षकों से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर विशेष ध्यान देने और शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण बच्चों के भविष्य को संवारने की अपील की.

राशन व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा (ETV Bharat Chhattisgarh)

राशन व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

प्रशासनिक टीम ने ग्राम पिड़मेल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भवन का निरीक्षण कर राशन वितरण की स्थिति की जांच की. अधिकारियों ने हितग्राहियों से बातचीत कर यह सुनिश्चित किया कि उन्हें निर्धारित मात्रा में समय पर राशन मिल रहा है या नहीं. ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और जरूरतों को खुलकर अधिकारियों के सामने रखा, जिस पर प्रशासन ने त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया.

बस के अंदर चैकिंग करते कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस का औचक निरीक्षण, यात्रियों से लिया फीडबैक

दौरे के दौरान प्रशासनिक टीम ने अरहनपुर से कोंटा जा रही यात्री बस का औचक निरीक्षण भी किया. इस दौरान बस में किराया सूची, यात्रियों की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की गई. अधिकारियों ने यात्रियों से चर्चा कर यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली और परिवहन विभाग को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए.

स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत को परखा (ETV Bharat Chhattisgarh)

भरोसे का संदेश, बदलती तस्वीर का संकेत

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन का इस तरह लगातार पहुंचना ग्रामीणों के लिए भरोसे और सुरक्षा का संदेश दे रहा है. एक समय था जब इन इलाकों में विकास कार्य बाधित रहते थे और लोग शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब प्रशासनिक सक्रियता से हालात धीरे-धीरे बदलते नजर आ रहे हैं.

दौरे के दौरान कलेक्टर अमित कुमार ने कहा - "शासन की प्राथमिकता है कि जिले के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले. हमारा प्रयास है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन जैसी आवश्यक सेवाएं पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचे. प्रशासन लगातार गांवों में पहुंचकर जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति की निगरानी कर रहा है और जहां भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें तत्काल दूर किया जाएगा."

अरहनपुर से कोंटा जा रही यात्री बस का औचक निरीक्षण (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों में दिखी उम्मीद की नई किरण

प्रशासनिक दौरे के दौरान ग्रामीणों में उत्साह और भरोसा साफ नजर आया. ग्रामीणों ने अधिकारियों से खुलकर बात की और अपनी समस्याएं साझा कीं. कई ग्रामीणों ने बताया कि पहले जहां प्रशासन का गांव तक पहुंचना मुश्किल था, वहीं अब अधिकारी स्वयं गांवों में पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं.

रास्ते में रुककर ग्रामीण से बात करते कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

विकास और विश्वास की मजबूत होती डोर

सुकमा जैसे संवेदनशील और नक्सल प्रभावित जिले में प्रशासन की यह पहल विकास और विश्वास की मजबूत डोर तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. लगातार हो रहे ऐसे दौरे न केवल योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद को भी मजबूत बना रहे हैं.