दुर्गम वनांचल ग्राम पंचायत खोहरा में सुशासन तिहार, समस्याओं का हुआ त्वरित निराकरण
सुशासन तिहार के दौरान जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी देखने को मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 9:35 AM IST|
Updated : June 4, 2026 at 9:43 AM IST
एमसीबी: विकासखंड भरतपुर की ग्राम पंचायत खोहरा के बीहड़, दुर्गम एवं वनांचल क्षेत्र में सुशासन तिहार का आयोजन बुधवार को हुआ. आजादी के बाद पहली बार ग्रामीणों ने ऐसा अवसर देखा, जब शासन-प्रशासन का पूरा अमला स्वयं उनके बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनने, उनका निराकरण करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से उपस्थित हुआ.
ग्राम पंचायत खोहरा में सुशासन तिहार
शिविर में संभाग आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा, कलेक्टर संतन जांगड़े, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शशि शेखर मिश्रा, तहसीलदार नीरज कांत तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे बातकर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए.
जिला प्रशासन की मानवीय पहल ने जीता ग्रामीणों का दिल
शिविर के दौरान जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी देखने को मिला. बीते मंगलवार ग्राम चरखर में आकाशीय बिजली गिरने से सुशीला पति गेन्दलाल की दुखद मृत्यु हो गई थी. घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर जिला प्रशासन ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर दी.
ग्राम खोहरा में आयोजित शिविर के दौरान पीड़ित परिवार को सहायता स्वीकृति की जानकारी प्रदान की गई. प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की ग्रामीणों ने सराहना करते हुए इसे संवेदनशील और जनहितैषी शासन का उदाहरण बताया.
जनपद पंचायत की सक्रियता से मिलेगा योजनाओं का लाभ
शिविर को संबोधित करते हुए संभाग आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब जिला एवं जनपद स्तर की पूरी टीम सक्रिय होकर कार्य करेगी. उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत वर्तमान समय में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण कड़ी है और जितनी अधिक सक्रियता से जनपद पंचायत कार्य करेगी, उतना ही अधिक लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा.
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की अपेक्षाएं जनपद पंचायत से जुड़ी हैं और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें.
सुशासन का नया संदेश
खोहरा में आयोजित यह शिविर केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद और संवेदनशीलता का मजबूत सेतु साबित हुआ. शिविर ने यह संदेश दिया कि अब शासन स्वयं दूरस्थ वनांचलों तक पहुंचकर जनता की समस्याओं के समाधान और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है.
ग्रामीणों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पहली बार उन्हें महसूस हुआ है कि शासन उनकी चौखट तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है.