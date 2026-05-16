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सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री पहुंचे लेमरू, अड़सेना और वनांचल गांव के इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

अपने दौरे के दौरान एक लखपति दीदी के गुपचुप के ठेले पर सीएम ने पानीपूरी का स्वाद भी चखा.

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सुशासन तिहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 8:00 PM IST

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कोरबा: सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज लेमरू पहुंचे. साय अभियान के तहत 8वें जिले के प्रवास पर पहुंचे थे. सीएम ने यहां जनसभा के माध्यम से गांववालों से बातचीत की और उनकी समस्या के समाधान का वादा किया. कार्यक्रम में जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे.

लेमरू में सीएम ने जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की, वह है वनांचल क्षेत्र में विद्युतीकरण के प्रस्ताव स्वीकृति देने की. दरअसल अड़सेना सहित कई गांव अब भी बिजली से दूर हैं. इन ग्रामों में निर्बाध बिजली की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है. सीएम ने अड़सेना, चचिया सहित आसपास के कुछ गांव में विद्युतीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

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सीएम ने किया बड़ा ऐलान, रोशनी से जगमग होंगे गांव

सीएम ने कहा कि इन अहम प्रस्तावों को आज स्वीकृति दी जा रही है. सुशासन तिहार के तहत लेमरू में लगाए गए चौपाल और मंच पर स्थानीय विधायक और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन व वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे. सुशासन तिहार के दौरान लोगों ने अपने समस्याओं के आवेदन दिए. अधिकारियों द्वारा लगाया गए स्टॉल को भी देखा.

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अंतिम छोर तक पहुंचे सीएम

वनांचल गांव जिले के अंतिम छोर पर मौजूद है. इसके नाम पर ही लेमरू हाथी रिजर्व का नाम पड़ा है. कुछ इलाका हसदेव अरण्य क्षेत्र में भी आता है.
यहां पहुंचकर सीएम ने धरातल पर सरकारी योजनाओं के संचालन के क्रियान्वयन को समझने का प्रयास किया. अधिकारियों से सीएम ने कई जानकारी भी ली. कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी जिसे सीएण ने बड़े ध्यान से सुना. एक लखपति दीदी के गुपचुप के ठेले पर सीएम ने गुपचुप का स्वाद भी चखा.

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समस्या के समाधान का किया वादा

सीएम ने मंच से कहा कहा कि कलेक्टर ने भी अपना प्रतिवेदन पढ़ा है. जिसमें बताया कि कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है. जिन समस्याओं का निराकरण तत्काल हो सकता है, उन्हें तत्काल निराकृत किया जाता है. सीएम ने कहा कि कई परिवार का राशन कार्ड नहीं बन पाता है, ऐसे परिवार का राशन कार्ड बनाया गया है. सीएम ने आयुष्मान कार्ड और भूमि पट्टे से जुड़े विषयों पर भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए.

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बिना सूचना के पहुंच जाते हैं सीएम

सीएम ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान हम बिना बताए किसी भी गांव में उतर जाते हैं. पेड़ के नीचे खटिया लगाकर चौपाल लगाते हैं और जनता से बातचीत करते हैं. सीएम ने बताया कि इसके पहले मैं जांजगीर जिले में गया था, वहां पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और लोगों से बातचीत की.


40 दिन तक चलेगा सुशासन तिहार

सीएम ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य है, सरकार का जनता तक पहुंचना. हमारे मंत्री विधायक सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं. कलस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है, उसमें जनता की जो समस्याएं हैं, उनको आवेदन पत्र के रूप में हम ले रहे हैं. जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है, उसका तत्काल समाधान किया जा रहा है. बाकी आवेदनों का भी एक महीने के अंदर समाधान करेंगे.

हम जनता की सेवा में लगे हैं: साय

सीएम ने कहा कि इससे बहुत लाभ हो रहा है. मेरे दौरे का या आठवां जिला है. हम और हमारे मंत्रीगण अचानक किसी गांव में भी जाते हैं, बिना बताए उतर जाते हैं और वहां के लोगों से फीडबैक लेते हैं. जो हमारे सरकार की योजनाएं हैं, वह कहां तक पहुंच रही हैं. योजना पहुंच रही है कि नहीं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है या नहीं ये हम पता लगात हैं. साय ने कहा कि अब आठ जिले के प्रवास के बाद मैं यह कह सकता हूं कि मुझे काफी संतुष्टि है. सरकार जो जनता की सेवा करना चाहती है, वह हम कर पा रहे हैं.

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