अबूझमाड़ के जटवर में सुशासन एक्सप्रेस शिविर, सैकड़ों ग्रामीणों को मिला इलाज, कई लोग मिले मलेरिया पॉजिटिव

नारायणपुर : अबूझमाड़ क्षेत्र में बसे ग्राम जटवर में शासन की सुशासन एक्सप्रेस पहल के तहत विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया.लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इस इलाके के ग्रामीणों के लिए यह शिविर किसी वरदान से कम नहीं था. ग्राम पंचायत घमंडी के आश्रित गांवों के सैकड़ों ग्रामीण इस शिविर में पहुंचे और डॉक्टरों से अपनी स्वास्थ्य जांच कराई.

दूरस्थ गांवों तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं

नारायणपुर जिला अपने भौगोलिक स्वरूप और घने जंगलों के कारण लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से दूर रहा है. विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए छोटी-सी बीमारी का इलाज कराना भी कई बार मुश्किल हो जाता है.ऐसे में जब प्रशासन द्वारा सुशासन एक्सप्रेस कार्यक्रम के तहत ग्राम जटवर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, तो आसपास के कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में यहां पहुंचे.इस शिविर में ग्राम पंचायत घमंडी के अंतर्गत आने वाले जटवर, घमंडी, कोगालीं, ओरछापार, कारकाबेड़ा, हिकोनार, गोडेलेमाका और वाडापेंदा जैसे गांवों के ग्रामीण शामिल हुए।

सुशासन एक्सप्रेस शिविर में इलाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

107 ग्रामीणों का हुआ उपचार

दो दिनों तक चले इस स्वास्थ्य शिविर में 107 ग्रामीणों का उपचार किया गया, वहीं मलेरिया, टीबी, शुगर, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन और नेत्र जांच जैसी कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं भी दी गईं. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल ने न केवल ग्रामीणों को उनके ही क्षेत्र में इलाज उपलब्ध कराया, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हुआ. विशेष बात यह रही कि यह स्वास्थ्य शिविर ऐसे समय में आयोजित किया गया, जब जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग और जांच अभियान भी चलाया जा रहा है ग्रामीणों में सबसे अधिक शिकायतें मौसमी बीमारियों की देखी गईं. सर्दी, खांसी, बुखार, खुजली, दस्त, कमजोरी और शरीर दर्द जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया.