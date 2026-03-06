अबूझमाड़ के जटवर में सुशासन एक्सप्रेस शिविर, सैकड़ों ग्रामीणों को मिला इलाज, कई लोग मिले मलेरिया पॉजिटिव
नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची.आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिविर के दौरान कई ग्रामीणों का इलाज किया गया,जिसमें मलेरिया पॉजिटिव भी थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 6, 2026 at 7:25 PM IST
नारायणपुर : अबूझमाड़ क्षेत्र में बसे ग्राम जटवर में शासन की सुशासन एक्सप्रेस पहल के तहत विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया.लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इस इलाके के ग्रामीणों के लिए यह शिविर किसी वरदान से कम नहीं था. ग्राम पंचायत घमंडी के आश्रित गांवों के सैकड़ों ग्रामीण इस शिविर में पहुंचे और डॉक्टरों से अपनी स्वास्थ्य जांच कराई.
दूरस्थ गांवों तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं
नारायणपुर जिला अपने भौगोलिक स्वरूप और घने जंगलों के कारण लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से दूर रहा है. विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए छोटी-सी बीमारी का इलाज कराना भी कई बार मुश्किल हो जाता है.ऐसे में जब प्रशासन द्वारा सुशासन एक्सप्रेस कार्यक्रम के तहत ग्राम जटवर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, तो आसपास के कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में यहां पहुंचे.इस शिविर में ग्राम पंचायत घमंडी के अंतर्गत आने वाले जटवर, घमंडी, कोगालीं, ओरछापार, कारकाबेड़ा, हिकोनार, गोडेलेमाका और वाडापेंदा जैसे गांवों के ग्रामीण शामिल हुए।
107 ग्रामीणों का हुआ उपचार
दो दिनों तक चले इस स्वास्थ्य शिविर में 107 ग्रामीणों का उपचार किया गया, वहीं मलेरिया, टीबी, शुगर, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन और नेत्र जांच जैसी कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं भी दी गईं. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल ने न केवल ग्रामीणों को उनके ही क्षेत्र में इलाज उपलब्ध कराया, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हुआ. विशेष बात यह रही कि यह स्वास्थ्य शिविर ऐसे समय में आयोजित किया गया, जब जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग और जांच अभियान भी चलाया जा रहा है ग्रामीणों में सबसे अधिक शिकायतें मौसमी बीमारियों की देखी गईं. सर्दी, खांसी, बुखार, खुजली, दस्त, कमजोरी और शरीर दर्द जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया.
15 ग्रामीण मिले मलेरिया पॉजिटिव
शिविर के दौरान मलेरिया जांच पर भी विशेष ध्यान दिया गया. कुल 84 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें 15 मरीज पॉजिटिव पाए गए. मलेरिया प्रभावित मरीजों को तुरंत आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गईं और उन्हें नियमित रूप से उपचार जारी रखने की सलाह दी गई. डॉक्टरों ने ग्रामीणों को बताया कि मलेरिया से बचाव के लिए साफ-सफाई और मच्छरों से सुरक्षा बेहद जरूरी है. ग्रामीणों को यह भी समझाया गया कि बुखार या कमजोरी होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराना चाहिए, ताकि बीमारी गंभीर रूप न ले सके.
आयुष्मान कार्ड का वितरण
स्वास्थ्य शिविर के दौरान ग्रामीणों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई. इस अवसर पर 80 ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए. आयुष्मान कार्ड मिलने से अब ग्रामीणों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी और वे बड़े अस्पतालों में भी उपचार करा सकेंगे.
जिला प्रशासन का प्रयास
जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. कलेक्टर के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव-गांव जाकर शिविर आयोजित कर रही है. इससे न केवल मरीजों की समय पर पहचान हो रही है, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है.अबूझमाड़ के दुर्गम क्षेत्र में आयोजित जटवर स्वास्थ्य शिविर यह साबित करता है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो तो सबसे दूरस्थ गांवों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं.
मक्का के बीच में अफीम की खेती, एक करोड़ की खेती का भंडाफोड़, हिरासत में संदिग्ध
यूपीएससी परीक्षा में छत्तीसगढ़ के युवाओं की उड़ान, मिल रही बधाइयां
सूरजपुर में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल, 3 छात्र पकड़े गए, केंद्राध्यक्षों पर भी कार्रवाई