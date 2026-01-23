लाइवलीहुड कौशल विकास मिशन की योजनाओं में धांधली का आरोप, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हल्लाबोल
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की है.
सूरजपुर: गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का लाइवलीहुड कौशल विकास मिशन के तहत भ्रष्टाचार का आरोप है. पार्टी ने जिम्मेदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.
गबन का आरोप
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लाइवलीहुड कौशल विकास मिशन की योजनाओं में धांधली किए जाने और कुटरचित दस्तावेजों के सहारे लाखों की राशि गबन करने का आरोप लगाया है. बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान गोंगपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर युवा कार्यकर्ता शामिल हुए.
सूरजपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है. भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक सह को दिखाता है- जयनाथ सिंह केराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, गोंगपा
गोंगपा का गंभीर आरोप
गोंगपा ने जिला रोजगार अधिकारी को संरक्षण देने और कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया. पार्टी नेताओं का आरोप है कि कई बार स्टुडेंट यूनियन ने आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया.
न्याय का पैमाना इस आधार पर होना चाहिए कि कौन अन्याय कर रहा है और कौन भ्रष्टाचार कर रहा है-रितु पंदराम,पदाधिकारी,गोंगपा
उग्र आंदोलन की चेतावनी
पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. वहीं सूरजपुर तहसीलदार सूर्यकांत साय ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ज्ञापन दिया है, जिसे राज्यपाल को भेजा जाएगा.