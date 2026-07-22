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गोंडी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, भानुप्रतापपुर में 6 राज्यों से पहुंचे शोधकर्ता और समाज प्रतिनिधि

गोंडी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गोंडवाना भवन में आयोजित 11वें राष्ट्रीय गोंडी भाषा मानकीकरण कार्यशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर: गोंडी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग तेज हो रही है. इसे लेकर भानुप्रतापपुर में बड़ा प्रयास किया जा रहा है. गोंडवाना भवन में आयोजित 11वें राष्ट्रीय गोंडी भाषा मानकीकरण कार्यशाला में देश के छह राज्यों से आए भाषा विशेषज्ञ, शोधकर्ता और समाज प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कार्यशाला में गोंडी भाषा के मानकीकरण के साथ-साथ समाज की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के संरक्षण पर भी मंथन किया गया.

भानुप्रतापपुर के गोंडवाना भवन में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड से प्रतिनिधि पहुंचे. कार्यक्रम में मंडला लोकसभा सांसद डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी और कांकेर विधायक आशाराम नेताम सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

भानुप्रतापपुर में 6 राज्यों से पहुंचे शोधकर्ता और समाज प्रतिनिधि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गोंडी भाषा का महत्व

सांसद डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि गोंडी एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में इसके कई स्वरूप होने के कारण इसके मानकीकरण में समय लग रहा है. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के विशेषज्ञों के सहयोग से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

10 हजार से ज्यादा शब्द का मानकीकरण

कार्यशाला में मौजूद समाज प्रतिनिधि ललित नरेटी ने बताया कि अब तक 10 हजार से अधिक गोंडी शब्दों का मानकीकरण किया जा चुका है. भानुप्रतापपुर में आयोजित इस कार्यशाला में 13 हजार शब्दों के मानकीकरण का लक्ष्य रखा गया है. उनका कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद गोंडी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग और अधिक मजबूत होगी.

11वें राष्ट्रीय गोंडी भाषा मानकीकरण कार्यशाला का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संस्कृति-परंपरा पर भी चर्चा

कार्यशाला में गोंड समाज की संस्कृति, परंपरा, इतिहास और धार्मिक आस्थाओं के संरक्षण के साथ-साथ आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई. समापन अवसर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया. गोंडी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई.

भानुप्रतापपुर में आयोजित यह राष्ट्रीय कार्यशाला गोंडी भाषा के संरक्षण और उसे संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. अब इस मांग पर केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है.