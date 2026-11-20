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गोंडा राम कथा में पहुंचे बाबा रामदेव ने किया ऐलान; जगद्गुरु रामानंदाचार्य के नाम से विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा

गोंडा राम कथा में पहुंचे योगगुरु बाबा रामदेव. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोंडा : उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुंडा व गोंडा कथा के आयोजन को लेकर चर्चा में हैं. कथा में देश के नामचीन संत महंत पहुंचे रहे हैं. इसी बीच गोंडा में आयोजित श्रीराम कथा में पहुंचे योगगुरु बाबा रामदेव ने बड़ी घोषणा की है. बाबा रामदेव ने गोंडा में जगद्गुरु रामानंदाचार्य के नाम से विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है. साथ ही पतंजलि का सुयश बढ़ाने में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण के साथ मिलकर काम करने की बात कही है.