गोंडा राम कथा में पहुंचे बाबा रामदेव ने किया ऐलान; जगद्गुरु रामानंदाचार्य के नाम से विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा
श्रीराम कथा का आयोजन जयप्रभा ग्राम के चिन्मय ग्रामोद्योग विद्या मंदिर परिसर में किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 2:02 PM IST
गोंडा : उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुंडा व गोंडा कथा के आयोजन को लेकर चर्चा में हैं. कथा में देश के नामचीन संत महंत पहुंचे रहे हैं. इसी बीच गोंडा में आयोजित श्रीराम कथा में पहुंचे योगगुरु बाबा रामदेव ने बड़ी घोषणा की है. बाबा रामदेव ने गोंडा में जगद्गुरु रामानंदाचार्य के नाम से विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है. साथ ही पतंजलि का सुयश बढ़ाने में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण के साथ मिलकर काम करने की बात कही है.
बता दें, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और भाजपा के बीच जुबानी हमले जारी हैं. इसी बीच गोंडा में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा के चौथे दिन बाबा रामदेव पहुंचे. उन्होंने मंच घोषणा करते हुए कहा कि बहुत जल्दी ही पूज्यपाद जगद्गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी के नाम से विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा.
बाबा रामदेव से मीडिया से बातचीत में पतंजलि जनस्थली उपेक्षित के सवाल पर कहा कि पतंजलि और उनके नाम को, उनके काम को, उनके दर्शन को गौरव दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ ने बहुत पुरुषार्थ किया है. आगे गोंडा में भी महर्षि पतंजलि का सुयश बढ़ाने के लिए संत समाज, भाजपा नेता बृज भूषण शरण, दाऊ जी महाराज, अधिकारी जी महाराज सभी मिलकर महर्षि पतंजलि के नाम का सुयश बढ़ाएंगे.