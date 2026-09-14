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गोंडा विनोद साहनी हत्याकांड; पुलिस को चकमा देकर परिजनों से मिलने पहुंचीं पल्लवी पटेल, आरोपियों पर NSA लगाने की मांग

निषाद पार्टी के नेता विनोद साहनी के परिजनों से बातचीत करतीं पल्लवी पटेल. ( Photo Credit : ETV Bharat )