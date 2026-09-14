गोंडा विनोद साहनी हत्याकांड; पुलिस को चकमा देकर परिजनों से मिलने पहुंचीं पल्लवी पटेल, आरोपियों पर NSA लगाने की मांग
निषाद पार्टी के नेता व व्यापारी विनोद साहनी पर बीते 9 सितंबर को बाइकसवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 12:22 PM IST
गोंडा : निषाद पार्टी के नेता और व्यापारी विनोद साहनी की हत्या के बाद जिले में सियासी सरगर्मियां लगातार बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है. पल्लवा पटेल पुलिस को चकमा देकर विनोद साहनी के परिजनों के बीच पहुंचीं और प्रशासन से आरोपियों गिरफ्तारी व NSA लगाने की मांग की.
विनोद साहनी की हत्या के बाद रोजाना सियासी दलों के लोग परिजनों को ढांढस और सांत्वना देने पहुंच रहे हैं. हालांकि प्रशासन किसी को सीधे मिलने की इजाजत नहीं दे रहा है. सोमवार को पहले नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंदशेखर रावण को पुलिस ने बाराबंकी में ही रोक लिया. हालांकि इस बीच अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल पुलिस चकमा देने में कामयाब रहीं. वे विनोद साहनी के घर पहुंचीं और परिजनों से मुलाकात की.
मीडिया से बातचीत में अपना दल कामेरावादी नेत्री पल्लवी पटेल ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय में प्रशासन हीलाहवाली कर रहा है. आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. सम्पत्तियों पर बुलडोजर चलवाया जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो.
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