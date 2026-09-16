विनोद साहनी हत्याकांड; अपनी जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा गोंडा, पुलिस ने रोका, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया धरना
गोंडा में निषाद पार्टी के नेता व व्यापारी विनोद साहनी की हत्या का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 8:54 AM IST
गोंडा : निषाद पार्टी के नेता व व्यापारी विनोद साहनी की हत्या मामले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई. विनोद साहनी के परिजनों से मिलने विभिन्न राजनीतिक दलों को लोग पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी के साथ सात सदस्यीय टीम उनके घर जा रहे थे. कर्नलगंज में पुलिस ने सभी को रोक दिया. पुलिस के रोकने से नाराज सुभाष चंद्र लहरी प्रतिनिधि मंडल के साथ गोंडा लखनऊ हाईवे पर धरने पर बैठे गए. करीब आधे घंटे बाद पुलिस हिरासत में लेकर के कोतवाली ले गई.
बताते चलें, गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र रेक्सडिया गांव रहने वाले व्यापारी व निषाद पार्टी के नेता विनोद साहनी पर बीते 9 सितंबर की रात कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था. लखनऊ में इलाज के दौरान दूसरे दिन उनकी मौत हो गई थी. विनोद साहनी हत्या के बाद विपक्षी पार्टियों के नेता व प्रतिनिधि लगातार विनोद साहनी के परिजनों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन से हरी झंडी नहीं मिल रही है.
इसी क्रम में मंगलवार को अपनी समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी अपने सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विनोद साहनी के घर जा रहे थे. सूचना मिलने पर गोंडा पुलिस ने सभी को कर्नलगंज चौराहे पर रोक लिया. इससे नाराज लहरी अपनी साथियों के साथ लखनऊ हाईवे पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे. मामला बढ़ता देख पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर कोतवाली चली गई.
अपनी समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी ने कहा कि हमने अपने कार्यक्रम के बारे में पहले ही सूचित किया था. हम सभी लोग विनोद साहनी के गांव रकसड़िया जा रहे थे. प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस को शांतिपूर्वक वहां ले जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस ने हम लोगों को डिटेन किया और आगे जाने से रोक दिया.
लहरी ने कहा कि सरकार और पुलिस मिलकर लगातार भेदभावपूर्वक कार्य कर रही है. फैजाबाद में गोलीकांड और गोरखपुर में हुए हत्याकांड के मामले में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. यहां विनोद साहनी के साथ हुआ, एक साधारण व्यक्ति, छोटे व्यापारी को कुछ लोगों ने जान से मार दिया. मरते वक्त पुलिस को दिए बयान के बावजूद पुलिस तथाकथित योगी माडल के अनरूप कार्य नहीं कर रही है.
सुभाष चंद्र लहरी ने कहा कि समाज के किसी पीड़ित से किसी दल के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं को मिलने का संवैधानिक हक है. पुलिस द्वारा इस रोका जाना या अवरोध उत्पन्न करना हमारे अधिकारों का हनन है. राजनीतिक प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस और प्रशासन को हमारे नैतिक कार्य में मदद करनी चाहिए न कि बलपूर्वक इस तरह सामाजिक सरोकारों से लोगों को दूर करना चाहिए.
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