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गोंडा में बोले विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह: "आतंकवाद वैश्विक खतरा, सजग रहे दुनिया"

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा में प्लेन हाईजैक रोकने वाले पायलट की तारीफ की और आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताया.

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"प्लेन हाईजैक टालने वाले पायलट पर देश को गर्व": गोंडा में बोले विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 8:45 PM IST

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गोंडा: केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और गोंडा के भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के जनसंपर्क कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की. इस बैठक में उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने पर जोर दिया और प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा.

गोंडा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

प्लेन हाईजैक टालने वाले पायलट की तारीफ की: हाल ही में प्लेन हाईजैक के प्रयास को नाकाम करने वाले बहादुर भारतीय पायलट की सराहना करते हुए विदेश राज्य मंत्री ने उनके साहस को सलाम किया. उन्होंने कहा कि इस तरह की बहादुरी के लिए देशवासियों का सम्मान ही सबसे बड़ा पुरस्कार है. कीर्तिवर्धन सिंह ने आगाह किया कि आतंकवाद का खतरा किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने वैश्विक समाज को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और सतर्क रहने का संदेश दिया.

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आराधना मिश्रा को मिली जिम्मेदारी पर कीर्तिवर्धन सिंह का तंज. (Photo Credit: ETV Bharat)

राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जताया भरोसा: ओलंपिक में भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर शानदार जीत की तारीफ करते हुए विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की लगन से देश का मान बढ़ा है. इसे राजनीति से परे खेल जगत में भारत की बादशाहत बताते हुए उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन जनता भाजपा के साथ है और परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे.

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पाकिस्तान को हराने पर टीम इंडिया को बधाई दी. (Photo Credit: ETV Bharat)

धारा 370 और नक्सलवाद के खात्मे का दिया हवाला: गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश से नक्सलवाद खत्म होने और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी रुकने की बात मंत्री ने कही. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रही है. कांग्रेस में आराधना मिश्रा को नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में कोई और कार्ड काम नहीं करेगा, केवल जनता का कार्ड चलेगा जो मोदी-योगी सरकार के विकास कार्यों के साथ मजबूती से खड़ा है.

यह भी पढ़ें- गोंडा में बोले बृजभूषण शरण सिंह: "सुजीत कलकल पर देश को गर्व, 3 साल बाद खत्म हुआ कुश्ती का दुर्भाग्य"

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कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा दौरा
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KIRTI VARDHAN SINGH GONDA VISIT

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