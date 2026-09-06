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गोंडा में हृदय विदारक हादसा; सरयू नदी में मछलियों को दाना डालने गईं दो सगी बहनों की डूबकर मौत

भौरीगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर के पास हुई दुर्घटना.

सरयू में डूबने से दो बहनों की मौत.
सरयू में डूबने से दो बहनों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 1:50 PM IST

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गोंडा : परसपुर थाना क्षेत्र में रविवार को दुखद हादसे में दो सगी बहनों की सरयू नदी में डूबकर मौत हो गई. दोनों बहनें सरयू नदी किनारे बैठकर मछलियों दाना डाल रही थीं. इसी दौरान छोटी बहन पैर फिसलने से डूबने लगी तो बड़ी बहन बचाने में डूब गई. दोनों बहनें राजपुर ग्राम पंचायत के बद्दु पुरवा की रहने वाली थीं. हादसा भौरीगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर के पास रविवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ.

सरयू नदी में दो सगी बहनों की डूबकर मौत. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि परसपुर थाना क्षेत्र की राजपुर ग्राम पंचायत के बद्दु पुरवा निवासी अरुण कुमार तिवारी की बेटियां सुप्रिया (15) व सुहानी (9) घर से करीब एक किलोमीटर दूर मंदिर पहुंची थीं. यहां दोनों बहनें सरयू नदी किनारे बैठकर मछलियों को दाना डाल रही थीं. इसी दौरान सुहानी का अचानक पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगी. सुहानी को डूबता देखकर सुप्रिया उसे बचाने पानी में उतर गई. नदी में पानी गहरा होने के कारण वह भी संभल नहीं सकी और दोनों बहनें गहरे पानी में डूब गईं.

घटना की जानकारी होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत नदी में उतरकर दोनों की तलाश शुरू की. काफी प्रयास के बाद दोनों बहनों को पानी से बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसपुर ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.


थाना अध्यक्ष कमला शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि दोनों लड़कियां सरयू नदी किनारे मछलियों को दाना डालने गई थीं. नदी में पानी का स्तर बढ़ा हुआ था. पहले छोटी बहन का पैर फिसला और वह पानी में चली गई. उसे बचाने के प्रयास में बड़ी बहन भी नदी में उतर गई और दोनों की डूबने से मौत हो गई.

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