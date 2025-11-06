ETV Bharat / state

गोंडा RPF कस्टडी में युवक की मौत का मामला; 2 सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही निलंबित, हत्या का मुकदमा दर्ज

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आरपीएफ कस्टडी में 35 वर्षीय संजय सोनकर की मौत हो गई थी. संजय को मालगाड़ी से सरसो के तेल के टिन चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. संजय की कस्टडी में मौत को लेकर परिजनों ने नगर कोतवाली में RPF के दो सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही और कुछ अन्य जवानों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस ने तीनों को निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया है.

संजय सोनकर के भाई राजू सोनकर ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को 11:30 बजे मेरे भाई को मोटरसाइकिल पर RPF के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर करण सिंह यादव और सिपाही अमित कुमार यादव के साथ कुछ अन्य आरपीएफ के जवान मेरे घर किनकी थाना मोतीगंज से पूछताछ के लिए लेकर गए थे. शाम को 4:30 बजे भाई को गांव लेकर आए और बरूवाचक के दुकानदार के पास ले गए.

उसके बाद संजय को वापस सफेद रंग की कार में लेकर चले गए. वहां पर ले जाकर के उसके साथ मारपीट की गई. संजय को प्राणघातक चोटें पहुंचाई गईं. अगले दिन सुबह 10 बजे जिला अस्पताल की मोर्चरी में संजय की लाश मिली. राजू सोनकर का आरोप है कि मेरे भाई की सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर करण सिंह यादव और सिपाही अमित कुमार यादव के साथ कुछ अन्य आरपीएफ के जवानों ने हत्या की है.