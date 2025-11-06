ETV Bharat / state

गोंडा RPF कस्टडी में युवक की मौत का मामला; 2 सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही निलंबित, हत्या का मुकदमा दर्ज

परिवार वालों का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, करण सिंह यादव और सिपाही अमित कुमार यादव ने हत्या की है.

Etv Bharat
संजय सोनकर का फाइल फोटो और रोते-बिलखते परिवार वाले. (Photo Credit; Family/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आरपीएफ कस्टडी में 35 वर्षीय संजय सोनकर की मौत हो गई थी. संजय को मालगाड़ी से सरसो के तेल के टिन चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. संजय की कस्टडी में मौत को लेकर परिजनों ने नगर कोतवाली में RPF के दो सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही और कुछ अन्य जवानों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस ने तीनों को निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया है.

संजय सोनकर के भाई राजू सोनकर ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को 11:30 बजे मेरे भाई को मोटरसाइकिल पर RPF के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर करण सिंह यादव और सिपाही अमित कुमार यादव के साथ कुछ अन्य आरपीएफ के जवान मेरे घर किनकी थाना मोतीगंज से पूछताछ के लिए लेकर गए थे. शाम को 4:30 बजे भाई को गांव लेकर आए और बरूवाचक के दुकानदार के पास ले गए.

उसके बाद संजय को वापस सफेद रंग की कार में लेकर चले गए. वहां पर ले जाकर के उसके साथ मारपीट की गई. संजय को प्राणघातक चोटें पहुंचाई गईं. अगले दिन सुबह 10 बजे जिला अस्पताल की मोर्चरी में संजय की लाश मिली. राजू सोनकर का आरोप है कि मेरे भाई की सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर करण सिंह यादव और सिपाही अमित कुमार यादव के साथ कुछ अन्य आरपीएफ के जवानों ने हत्या की है.

वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज रावत ने बताया कि बुधवार को थाना कोतवाली नगर पर थाना मोतीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किनकी के निवासी एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि मंगलवार को उसके भाई संजय सोनकर को आरपीएफ ने चोरी आरोप में पकड़ा था. जिसकी मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि ये घटना आरपीएफ द्वारा कारीत की गई है. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. संजय के भाई राजू सोनकर की तहरीर पर आरपीएफ के तीन जवानों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. इसलिए विसरा प्रिजर्व किया गया है. मामले में उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार, उपनिरीक्षक करण सिंह यादव तथा कांस्टेबल अमित कुमार यादव को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः गोंडा RPF की कस्टडी में युवक की मौत; परिजनों ने 2 इंस्पेक्टर, एक सिपाही पर लगाया हत्या का आरोप

TAGGED:

GONDA THEFT CASE
GONDA NEWS
MUSTARD OIL TINS THEFT FROM TRAIN
GONDA POLICE
ACCUSED DEATH IN RPF CUSTODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.