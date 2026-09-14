विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने पिता बृजभूषण सिंह को सांसद बनाने का संकल्प लेकर शुरू की कांवड़ यात्रा
गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह 35 किलोमीटर पैदल चल दुःखहरण नाथ मंदिर में कजरीतीज पर्व पर जलाभिषेक करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 9:49 AM IST
गोंडा : कजरीतीज पर्व के एक दिन पहले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बेटे विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कांवरिया रूप धारण करके सड़क पर निकले. प्रतीक भूषण सिंह ने सरयू नदी से पवित्र जल भर करके 35 किमी दूर स्थित दुखहरण नाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा शुरू की. यहां मध्य रात्रि को पौराणिक शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे. विधायक के साथ लाखों की संख्या में कांवड़ियों का जत्था भी चल रहा है.
विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने बताया कि यह कांवड़ यात्रा पिता बृजभूषण शरण सिंह के कष्टों को दूर करने के लिए शुरू की है. वे चाहते हैं कि 2029 में उनके भाई व पिता एक साथ संसद में पहुंचे. इसी कामना को लेकर कांवड़ यात्रा निकलकर भोले नाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं. विधायक प्रतीक भूषण के साथ बड़ी संख्या में युवाओं का दल पैदल रहा था.
प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कहा कि मौजूदा समय समाज में सौहार्द बिगड़ रहा है. आपसी भाईचारा बनाए रखने और लोगों के बीच मनमुटाव मिटाने की जरूरत है. समाज में वैमनस्य खत्म करने की कोशिश है. इसी कामना से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी करेंगे. साथ ही यह भी कहा कि उनके छोटे भाई करन भूषण सांसद हैं. भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो इस बार पिता भी भाई के साथ संसद पहुंचेंगे.
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