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विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने पिता बृजभूषण सिंह को सांसद बनाने का संकल्प लेकर शुरू की कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा पर निकले विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोंडा : कजरीतीज पर्व के एक दिन पहले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बेटे विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कांवरिया रूप धारण करके सड़क पर निकले. प्रतीक भूषण सिंह ने सरयू नदी से पवित्र जल भर करके 35 किमी दूर स्थित दुखहरण नाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा शुरू की. यहां मध्य रात्रि को पौराणिक शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे. विधायक के साथ लाखों की संख्या में कांवड़ियों का जत्था भी चल रहा है.

विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने शुरू की कांवड़ यात्रा. (Video Credit : ETV Bharat)

विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने बताया कि यह कांवड़ यात्रा पिता बृजभूषण शरण सिंह के कष्टों को दूर करने के लिए शुरू की है. वे चाहते हैं कि 2029 में उनके भाई व पिता एक साथ संसद में पहुंचे. इसी कामना को लेकर कांवड़ यात्रा निकलकर भोले नाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं. विधायक प्रतीक भूषण के साथ बड़ी संख्या में युवाओं का दल पैदल रहा था.