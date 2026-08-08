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गोंडा रेलवे स्टेशन: चलती अमृत भारत एक्सप्रेस में चढ़ते समय गिरी महिला, GRP सिपाही योगेंद्र सिंह ने बचाई जान

देवदूत बना जीआरपी का जवान: प्लेटफॉर्म पर फिसलकर ट्रेन के नीचे आ रही महिला को खींचकर बचाई जिंदगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा रेलवे स्टेशन पर हादसा होते-होते टल गया. एक महिला अपने परिवार के साथ अमृत भारत एक्सप्रेस चलती ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने के कारण ट्रेन से नीचे गिरने लगी. जिसे देखकर तत्काल स्टेशन पर मौजूद जीआरपी पुलिस के जवान ने दौड़कर महिला की जान बचाई. अंसूरी खातून (43 वर्ष) अपनी दो बेटियों सहाना खातून (17 वर्ष) और निकहस (4 वर्ष) के साथ 7 अगस्त को ट्रेन संख्या 15567 अमृत भारत एक्सप्रेस से मोतिहारी से दिल्ली के आनंद विहार जा रही थीं. बाद में ट्रेन रुकवाकर उनको बिठाकर दिल्ली के लिए रवाना किया गया. सीसीटीवी में कैद हुआ GRP सिपाही का एक्शन: जीआरपी सिपाही का महिला को बचाते समय का वीडियो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग राजकीय रेलवे पुलिस के सिपाही योगेंद्र सिंह के साहस और बहादुरी की जमकर सराहना करने लगे. यह घटना गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है. जहां एक महिला अमृत भारत एक्सप्रेस की चलती ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से नीचे गिरने लगी, जिसे सिपाही ने सूझबूझ से चपेट में आने से बचा लिया.