गोंडा रेलवे स्टेशन: चलती अमृत भारत एक्सप्रेस में चढ़ते समय गिरी महिला, GRP सिपाही योगेंद्र सिंह ने बचाई जान
जीआरपी सिपाही योगेंद्र सिंह ने तत्परता दिखाते हुए महिला की जान बचाई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 5:57 PM IST
गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा रेलवे स्टेशन पर हादसा होते-होते टल गया. एक महिला अपने परिवार के साथ अमृत भारत एक्सप्रेस चलती ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने के कारण ट्रेन से नीचे गिरने लगी. जिसे देखकर तत्काल स्टेशन पर मौजूद जीआरपी पुलिस के जवान ने दौड़कर महिला की जान बचाई.
अंसूरी खातून (43 वर्ष) अपनी दो बेटियों सहाना खातून (17 वर्ष) और निकहस (4 वर्ष) के साथ 7 अगस्त को ट्रेन संख्या 15567 अमृत भारत एक्सप्रेस से मोतिहारी से दिल्ली के आनंद विहार जा रही थीं. बाद में ट्रेन रुकवाकर उनको बिठाकर दिल्ली के लिए रवाना किया गया.
सीसीटीवी में कैद हुआ GRP सिपाही का एक्शन: जीआरपी सिपाही का महिला को बचाते समय का वीडियो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग राजकीय रेलवे पुलिस के सिपाही योगेंद्र सिंह के साहस और बहादुरी की जमकर सराहना करने लगे. यह घटना गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है. जहां एक महिला अमृत भारत एक्सप्रेस की चलती ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से नीचे गिरने लगी, जिसे सिपाही ने सूझबूझ से चपेट में आने से बचा लिया.
सामान खरीदने उतरी महिला का पैर फिसला: गोरखपुर जीआरपी सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर ट्रेन संख्या 15567 अमृत भारत एक्सप्रेस से महिला यात्री अपनी दो बेटियों के साथ मोतिहारी से आनंद विहार जा रही थी. महिला यात्री कुछ सामान खरीदने के लिए ट्रेन से नीचे उतरी थी और इसी बीच ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी. चलती ट्रेन देखकर महिला उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन गति अधिक होने के कारण वह असंतुलित होकर गिरने लगी.
सिपाही योगेंद्र सिंह की सूझबूझ से बची जान: गोरखपुर जीआरपी सीओ अशोक कुमार सिंह ने कहा कि प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए महिला को तत्काल खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जवान की समय पर दिखाई गई सूझबूझ से महिला की जान बच सकी. यह पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जीआरपी सिपाही योगेंद्र सिंह की इस बहादुरी और जांबाजी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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