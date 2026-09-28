गोंडा में हादसा: तालाब में डूबने से दो मासूम लड़कियों की मौत, एक बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया
गोंडा के जालेपुर गांव में बकरी चराने गए तीन बच्चे तालाब में डूब गए. इस हादसे में दो बच्चियों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 10:42 PM IST
गोंडा: उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के जालेपुर गांव के पास बकरी चराने गए तीन बच्चे हादसे का शिकार हो गए. दोपहर के समय गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे पास के एक तालाब में नहाने उतरे थे. नहाते समय अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में समाने लगा.
एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में डूबे बच्चे, दो बच्चियों की मौत: साथी को डूबता देख बाकी दोनों बच्चे भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन संतुलन बिगड़ने से तीनों गहरे पानी में चले गए. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े. ग्रामीणों ने अपनी जान पर खेलकर पानी में छलांग लगाई और 10 वर्षीय बालक ओम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके बाद 14 वर्षीय इंद्रावती और 11 वर्षीय गुड़िया को भी बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं.
एक बच्चे की बची जान, अस्पताल में इलाज जारी: ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए जीवित बचे बालक ओम को तुरंत नजदीकी हथियागढ़ अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. इस हादसे में दो मासूम बच्चियों की मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. रोते-बिलखते परिजनों का बुरा हाल है और पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है.
पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई, शवों को भेजा पोस्टमार्टम हाउस: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. छपिया थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि बकरी चराने के दौरान बच्चे तालाब में नहाने गए थे जहां यह हादसा हुआ. पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है.
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