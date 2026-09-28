ETV Bharat / state

गोंडा में हादसा: तालाब में डूबने से दो मासूम लड़कियों की मौत, एक बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया

नहाते वक्त पैर फिसलने से दो बच्चियों ने गंवाई जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोंडा: उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के जालेपुर गांव के पास बकरी चराने गए तीन बच्चे हादसे का शिकार हो गए. दोपहर के समय गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे पास के एक तालाब में नहाने उतरे थे. नहाते समय अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में समाने लगा.