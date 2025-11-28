पल्लवी पटेल ने कहा- SIR केंद्र सरकार का जुमला, मैं फॉर्म नहीं भरूंगी
अपना दल विधायक पल्लवी पटेल शुक्रवार को गोंडा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची थीं. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में बोला हमला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 7:12 PM IST
गोंडा/लखनऊ : अपना दल विधायक (कमेरावादी) पल्लवी पटेल ने एसआईआर को लेकर केंद्र पर बड़ा हमला बोला है. साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को भाजपा का मनमाना प्रोपेगेंडा बताया है. पल्लवी पटेल ने यह बातें शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचने पर कहीं. पल्लवी पटेल ने गोंडा पटेल संस्थान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया. वहीं लखनऊ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया के समक्ष केंद्र सरकार और चुनाव पर जुबानी हमला बोला.
मीडिया से बातचीत में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि SIR प्रक्रिया का मैं विरोध करती हूं. मेरे पास सारे दस्तावेज हैं और मैं भारत की नागरिक हूं. मुझे SIR फार्म क्यूं भरना चाहिए. मैं पूरी उमर वोट देती रही तो अब SIR क्यों. मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूं. पल्लवी ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण की तरह SIR है. जैसे महिला आरक्षण कागजों में रहा वैसे SIR भी जमीन पर नहीं उतरेगा. SIR केवल केंद्र सरकार का जुमला है और लोकतंत्र पर हमला है.
रामभद्राचार्य के लिए पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं किसी भद्रा को नहीं जानती. मैं किसी जगत भद्रा को नहीं जानती. वहीं डिटेंशन सेंटर पर सिराथू विधायक बोलीं कि डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, लेकिन प्लान B क्या है. ये तो एक सरप्राइज़ आइटम है. इसके बाद क्या होगा वो कैसे एकजिस्ट करेंगे ये भी सरकार को बताना चाहिए. इसके पहले पल्लवी पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चुनावी रणनीति की समीक्षा की और सजग रहने का आह्वान किया. पल्लवी पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव में कमेरावादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी. जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के जरिए पार्टी दमखम दिखाएगी. इसके लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए कहा गया है.
बीएलओ की मौतों की जिम्मेदार भाजपा सरकार : संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर भाजपा सरकार को तमाम सवालों के कठघरे में खड़ा किया. संजय सिंह ने कहा कि जब चुनाव में अभी डेढ़ साल बाकी है तो इतनी जल्दबाज़ी क्यों है. वास्तव में एसआईआर विपक्ष और वंचित वर्ग को सूची से हटाने की सोची-समझी साजिश है.
सांसद संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर के नाम पर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) पर गैर जिम्मेदाराना दबाव बना रहे हैं. इस दबाव में 25 से अधिक बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं. इसके लिए आम आदमी पार्टी की ओर से 30 नवंबर को प्रदेशव्यापी श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह चुनाव सुधार नहीं साजिश है. एसआईआर के बहाने लोकतंत्र के खिलाफ संगठित अपराध है. इस मामले में भाजपा सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त का रवैया शर्मनाक और अमानवीय है. बीएलओ को बिना संसाधन, बिना प्रशिक्षण और बिना समय सीमा के ऐसी परिस्थितियों में काम कराया जा रहा है कि लोग नौकरी बचाने के डर में आत्महत्या तक कर रहे हैं. बीएलओ मशीन नहीं, परिवार और जिम्मेदारियों वाला इंसान है.
संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर को जिस तेजी और कठोरता के साथ लागू किया जा रहा है. वह प्रशासनिक प्रक्रिया कम और राजनीतिक आदेश ज्यादा दिखती है. चुनाव आयोग की इसी निर्मम जल्दबाज़ी के नतीजे में 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है. आयोग को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी 30 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मृत बीएलओ के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी.
